رياضة

فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على كريستال بالاس

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدفي الثعالب تشاجلار سويونكو، وجيمي فاردي، ليرفع ليستر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل الفريقان في الوصول إلى مرمى الآخر، وفي الدقيقة 57 سجل فريق ليستر سيتي الهدف الأول، عن طريق تشاجلار سويونكو، بعدما ارتقى لعرضية من ركنية استقبلها برأسه في الشباك. وفي الدقيقة 88، أضاف جيمي فاردي، الهدف الثاني، بعد هجمة منظمة من لاعبي ليستر، انتهت بتمريرة
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
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محمد صلاح مع عارضة الأزياء

بين الغضب والسخرية.. ردود أفعال واسعة على صورة صلاح وأليساندرا

نشر النجم الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورًا له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدره غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو، بعد أن تم تكريمه بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية، في مدينة أبوظبى الإماراتية. الصور التي نشرها محمد صلاح أثارت جدلاً واسعاً لدى العديد من المتابعين له، البعض أخذ الصور من منطلق السخرية والبعض الأخر وجه النقد له من خلال التعليق عليها.
محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية

آثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعدما نشر صورًا على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقامته مجلة GQ الشهيرة، فى مدينة أبوظبى الإماراتية، بعد غيابه عن معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.
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ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
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