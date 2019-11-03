فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على كريستال بالاس

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

ليستر سيتي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدفي الثعالب تشاجلار سويونكو، وجيمي فاردي، ليرفع ليستر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل الفريقان في الوصول إلى مرمى الآخر، وفي الدقيقة 57 سجل فريق ليستر سيتي الهدف الأول، عن طريق تشاجلار سويونكو، بعدما ارتقى لعرضية من ركنية استقبلها برأسه في الشباك. وفي الدقيقة 88، أضاف جيمي فاردي، الهدف الثاني، بعد هجمة منظمة من لاعبي ليستر، انتهت بتمريرة