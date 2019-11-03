مدبولي: استخدام «الطوارئ» بالتوازن بين حماية الحريات والأمن القومي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وفي مستهل كلمته، تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".

وأضاف رئيس الوزراء: "سيناء الغالية التى عادت إلى وطنها الأم، ستظل أمانة فى أعناقنا جميعاً، جيشاً وشرطةً وشعباً نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التى تتربص بها وبنا. وأوضح أن "قوى الظلام" تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من