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مدبولي: استخدام «الطوارئ» بالتوازن بين حماية الحريات والأمن القومي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وفي مستهل كلمته، تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".
وأضاف رئيس الوزراء: "سيناء الغالية التى عادت إلى وطنها الأم، ستظل أمانة فى أعناقنا جميعاً، جيشاً وشرطةً وشعباً نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التى تتربص بها وبنا. وأوضح أن "قوى الظلام" تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من
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حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر

استعرض المشاركون في الجلسة الختامية لليوم الأول لفعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، أبرز المؤثرات على إعلام الخدمة العامة، وكيف يمكن تطويره حتى يكون إعلاما يعبر عن المواطن والدولة وليس السلطة الحاكمة فقط، جاء ذلك خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري"، في اليوم الأول من المنتدى، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الجارى، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال".
المنتدى -الاعلامى (6)

الدقة طريق الأمان.. خبير قانوني يحذر الصحفيين من جرائم النشر

استعرض المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة، خلال إحدى ورش العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، قائلًا، إن الصحفيين أكثر عرضة لقانون العقوبات نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، موضحًا أن النشر له عدة طرق سواء من خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير، مؤكدًا أن أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، على رأسها قانون العقوبات المصري وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
النائب-محمد-فؤاد

طلب إحاطة بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النمو

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب، موضحا أن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، سبق وأن كتبت عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، بأنها عقدت لقاء بنًاء مع رئيس الوزراء، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار.
على عبد العال (4)

عبد العال عن إحياء مدينة زويل: السيسي وجه بإعطائها دفعة قوية

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود في مجال البحث العلمي، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، متابعا: "إن الرئيس يهتم بالبحث العلمي وأراد أن يعطي دفعة قوية لهذه المدينة البحثية".
مصطفى-مدبولى-يتفقد-مصنع-كيما-2-باسوان (3)

مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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