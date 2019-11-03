رياضة

مفاجآت في نتائج مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
بني سويف
بني سويف
حقق فريق نادي شبان قنا مفاجأة مدوية، بالفوز على فريق الإعلاميين بهدف نظيف، جاء عن طريق إبراهيم حسن، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مجموعة الصعيد، لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ليرفع الشبان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن فريق بني سويف الذي يتصدر جدول ترتيب المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الإعلاميين عند نقطتين فقط من ثلاث جولات، في المركز الثامن بفارق نقطة عن فريق المنيا الذي يحتل المركز الثاني عشر والأخير.
وحافظ فريق بني سويف على صدارة المجموعة، بالفوز على نظيره المنيا، بهدفين نظيفين، سجلهما على "وزة" ومحمود مكي، ليحقق الانتصار الثالث على التوالي، ولم يتلقَّ أي هدف حتى الآن، في المقابل توقف رصيد المنيا عند نقطة واحدة، في المركز الأخير. وفي مباراة مثيرة فاز فريق بترول أسيوط على سوهاج بثلاثة أهداف لهدفين،
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
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بترول اسيوط

المظاليم.. فوز الألومنيوم وتعادل الإعلاميين

استأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية بمجموعة الصعيد من منافسات دوري الدرجة الثانية، بإقامة 4 مباريات، حيث حقق فريق الألومنيوم الفوز على المنيا بهدف نظيف، أحرزه محمود نجاح، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد المنيا عند نقطة واحدة. وفاز فريق شبان المسلمين قنا على نظيره بترول أسيوط بهدفين لهدف، أحرز إبراهيم حسن وأحمد الجبلاوي هدفي الشبان، فيما سجل إيهاب فؤاد هدف بترول أسيوط، بهذا الفوز رفع شبان قنا رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز السادس، في المقابل تجمد رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط، في المركز الثالث.
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