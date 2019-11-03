مفاجآت في نتائج مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

بني سويف

حقق فريق نادي شبان قنا مفاجأة مدوية، بالفوز على فريق الإعلاميين بهدف نظيف، جاء عن طريق إبراهيم حسن، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مجموعة الصعيد، لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ليرفع الشبان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن فريق بني سويف الذي يتصدر جدول ترتيب المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الإعلاميين عند نقطتين فقط من ثلاث جولات، في المركز الثامن بفارق نقطة عن فريق المنيا الذي يحتل المركز الثاني عشر والأخير.

وحافظ فريق بني سويف على صدارة المجموعة، بالفوز على نظيره المنيا، بهدفين نظيفين، سجلهما على "وزة" ومحمود مكي، ليحقق الانتصار الثالث على التوالي، ولم يتلقَّ أي هدف حتى الآن، في المقابل توقف رصيد المنيا عند نقطة واحدة، في المركز الأخير. وفي مباراة مثيرة فاز فريق بترول أسيوط على سوهاج بثلاثة أهداف لهدفين،