العثور على جثة «حلاق رونالدو» في سويسرا

وينحدر الحلاق من جزيرة ماديرا البرتغالية مثل لاعب نادي يوفنتوس الحالي النجم، كريستيانو رونالدو.

وقد نشر مصفف الشعر وفنان المكياج، ريكاردو ماركيز فيريرا، صورة له رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها في شهر سبتمبر عام 2015، ويظهر فيها القتيل وهو يضع لمساته الأخيرة على "اللوك" الجديد لرونالدو.

Ricardo Marques Ferreira hailed from Ronaldo's hometown in Portugal and he has been described as the Juventus star's "celebrity hairdresser.''



What a big tragedy for @Cristiano.??https://t.co/k5PP4VhPaK