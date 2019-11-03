العثور على جثة «حلاق رونالدو» في سويسرا

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

رونالدو

توفي مصفف الشعر البرتغالي الشهير، ريكاردو ماركيز فيريرا، بعد أن تعرض للطعن حتى الموت، أمس السبت، بأحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية، وعثرت عاملة نظافة في الفندق على جثة الحلاق البرتغالي ملقاة على فراش النوم، وعلى الجثة آثار عدة طعنات متفرقة أدت إلى موته، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر. وكان مصفف الشعر البرتغالي الملقب بـ"Caju"، يعيش في زيوريخ منذ العامين الماضيين ويقيم منذ أسبوع تقريبا في نفس الفندق الذي قتل فيه.

وينحدر الحلاق من جزيرة ماديرا البرتغالية مثل لاعب نادي يوفنتوس الحالي النجم، كريستيانو رونالدو. وقد نشر مصفف الشعر وفنان المكياج، ريكاردو ماركيز فيريرا، صورة له رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها في شهر سبتمبر عام 2015، ويظهر فيها القتيل وهو يضع لمساته الأخيرة على