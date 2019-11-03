بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي
تحرير:إسلام الشاذلي
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
أسما شريف منير
تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
وعلق المتابعون على الصورة، من بين مؤيد ومعارض: "مش عارفة حاجة متفتيش فيها يا أسما عشان ميبقاش حرام عليكي ويحصل هجوم عليكي كدا، إحنا بنحبك وإن شاء الله تعدي على خير، أنتي مغلطتيش وكل الناس بشر معرضين للانتقاد ما عدا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.. جايز خانك التعبير بس المبدأ سليم، لازم تعرفي أنك
وعلق المتابعون على الصورة، من بين مؤيد ومعارض: "مش عارفة حاجة متفتيش فيها يا أسما عشان ميبقاش حرام عليكي ويحصل هجوم عليكي كدا، إحنا بنحبك وإن شاء الله تعدي على خير، أنتي مغلطتيش وكل الناس بشر معرضين للانتقاد ما عدا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.. جايز خانك التعبير بس المبدأ سليم، لازم تعرفي أنك حرة في رأيك مهما اتهاجمتي دافعي عن وجهة نظرك، بلاش تشغلي بالك بالناس التافهة اللي بتمسك في أي شيء على أساس هما مبيغلطوش وخليهم آخر اهتمامك".
وكانت أسما، قد قالت في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية".
وأعربت عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
وأوضحت أنها ضد التنمر، والعنف، والسخرية، وما حدث لم يكن مقصودا، باكية: "لو الشيخ الشعراوي عايش مكنش عمل كده، وكان سامحني.. أنا أسفة، ومكنتش قاصدة"، مضيفة: "والدي قالي انتي متسرعة وعفوية والدنيا مش ماشية كده".