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بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
وعلق المتابعون على الصورة، من بين مؤيد ومعارض: "مش عارفة حاجة متفتيش فيها يا أسما عشان ميبقاش حرام عليكي ويحصل هجوم عليكي كدا، إحنا بنحبك وإن شاء الله تعدي على خير، أنتي مغلطتيش وكل الناس بشر معرضين للانتقاد ما عدا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.. جايز خانك التعبير بس المبدأ سليم، لازم تعرفي أنك
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مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
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اسما شريف منير (2)

أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
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أحمد سعد وسمية الخشاب

أحمد سعد ردا على حبس سمية: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

رد الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بإنستجرام على هجوم الفنانة سمية الخشاب عليه مؤخرًا، بسبب الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات بتهمة شيك بدون رصيد، حيث كتب: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب التي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية، إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام، وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة".
اسما شريف منير (2)

أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
اسما شريف منير (1)

أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
اسما شريف منير (2)

7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".
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