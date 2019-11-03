بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

أسما شريف منير

تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".

وعلق المتابعون على الصورة، من بين مؤيد ومعارض: "مش عارفة حاجة متفتيش فيها يا أسما عشان ميبقاش حرام عليكي ويحصل هجوم عليكي كدا، إحنا بنحبك وإن شاء الله تعدي على خير، أنتي مغلطتيش وكل الناس بشر معرضين للانتقاد ما عدا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.. جايز خانك التعبير بس المبدأ سليم، لازم تعرفي أنك