رياضة

السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام يانج أفريكانز

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - عبدالله بكري. خط الوسط: عمر جابر- محمد فتحي- دونجا. خط الهجوم: محمد فاروق- عبدالله السعيد- إيريك تراوري. مستر ديسابر يختار التشكيل الأساسي للفريق أمام يانج أفريكانز ???? pic.twitter.com/dTJvffIroq —
اقرأ المزيد
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ممدوح عيد: بيراميدز قادر على تحقيق الكونفيدرالية

أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته بعد تحقيق فريق الكرة الفوز خارج دياره على حساب يانج أفريكانز التنزاني، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء قوي خلال مشاركاته الإفريقية. وفاز بيراميدز بهدفين مُقابل هدف على بطل تنزانيا في عقر داره، ضمن ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، واقترب من بلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية. وقال عيد في تصريحات صحفية، إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]