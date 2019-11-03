السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام يانج أفريكانز

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

بيراميدز

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - عبدالله بكري. خط الوسط: عمر جابر- محمد فتحي- دونجا. خط الهجوم: محمد فاروق- عبدالله السعيد- إيريك تراوري. مستر ديسابر يختار التشكيل الأساسي للفريق أمام يانج أفريكانز ???? pic.twitter.com/dTJvffIroq —