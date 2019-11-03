رياضة

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
بالوتيلي
بالوتيلي
حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
وشهدت المباراة هتافات العنصرية ضد بالوتيلي، الذي لم يتمالك نفسه أمام زيادة الهتافات مع كل لمسة له للكرة، لينفجر في الدقيقة 53، ويركل الكرة خارج الملعب، قبل أن يغادر أرض الملعب وسط الهتافات العنصرية ومع محاولات اللاعبين لإعادته للملعب. عاد بالوتيلي من جديد إلى أرض الملعب، بعد مواساة من لاعبي الفريقين،
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
بيراميدز - يانج أفريكانز

السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
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يوفنتوس‎

ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
رونالدو وساري

ساري: أفتخر بتدريب كريستيانو رونالدو

عبر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة رفقة الفريق ومنتخب بلاده، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة لوكوموتيف موسكو، في بطولة دوري أبطال أوروبا،، قائلا: "مواجهة لوكوموتيف موسكو ستكون صعبة للغاية، هم يقدمون مستويات رائعة في الدوري المحلي، وبالتأكيد كل هدفهم تكرار ذلك خلال، في دوري الأبطال أوروبا من خلال مواجهتنا".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
لاتسيو الايطالي

ريمونتادا مثيرة.. لاتسيو يتعادل مع أتالانتا

حقق فريق لاتسيو "ريمونتادا"، مثيرة، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول أمام أتالانتا، بثلاثية نظيفة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري الإيطالي، لويس مورييل نجح في تسجيل هدفين لنيراتزوري بيرجامو. وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثالث، وسجل ثلاثية لاتسيو تشيرو إيموبيلي، خواكين كوريا، وعاد إيموبيلي وأدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض.
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