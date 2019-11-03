بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

بالوتيلي

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.

وشهدت المباراة هتافات العنصرية ضد بالوتيلي، الذي لم يتمالك نفسه أمام زيادة الهتافات مع كل لمسة له للكرة، لينفجر في الدقيقة 53، ويركل الكرة خارج الملعب، قبل أن يغادر أرض الملعب وسط الهتافات العنصرية ومع محاولات اللاعبين لإعادته للملعب. عاد بالوتيلي من جديد إلى أرض الملعب، بعد مواساة من لاعبي الفريقين،