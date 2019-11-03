الدقة طريق الأمان.. خبير قانوني يحذر الصحفيين من جرائم النشر

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الجلسة الافتتاحية لمنتدى إعلام مصر

استعرض المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة، خلال إحدى ورش العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، قائلًا، إن الصحفيين أكثر عرضة لقانون العقوبات نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، موضحًا أن النشر له عدة طرق سواء من خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير، مؤكدًا أن أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، على رأسها قانون العقوبات المصري وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.

وأشار إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يتعلق بنشر أي أخبار كاذبة مرتبطة بشبكة الإنترنت، محذرا من التناول غير دقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اقرأ أيضا: حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر ويعقد منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية تحت عنوان «الصحافة الجيدة..