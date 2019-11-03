سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدقة طريق الأمان.. خبير قانوني يحذر الصحفيين من جرائم النشر

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الجلسة الافتتاحية لمنتدى إعلام مصر
الجلسة الافتتاحية لمنتدى إعلام مصر
استعرض المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة، خلال إحدى ورش العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، قائلًا، إن الصحفيين أكثر عرضة لقانون العقوبات نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، موضحًا أن النشر له عدة طرق سواء من خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير، مؤكدًا أن أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، على رأسها قانون العقوبات المصري وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.
وأشار إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يتعلق بنشر أي أخبار كاذبة مرتبطة بشبكة الإنترنت، محذرا من التناول غير دقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  اقرأ أيضا: حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر ويعقد منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية تحت عنوان «الصحافة الجيدة..
اقرأ المزيد
المنتدى -الاعلامى (4)

حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر

استعرض المشاركون في الجلسة الختامية لليوم الأول لفعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، أبرز المؤثرات على إعلام الخدمة العامة، وكيف يمكن تطويره حتى يكون إعلاما يعبر عن المواطن والدولة وليس السلطة الحاكمة فقط، جاء ذلك خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري"، في اليوم الأول من المنتدى، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الجارى، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال".
مصطفى-مدبولى

مدبولي: استخدام «الطوارئ» بالتوازن بين حماية الحريات والأمن القومي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وفي مستهل كلمته، تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
اقرأ المزيد من الأخبار
المنتدى -الاعلامى (4)

حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر

استعرض المشاركون في الجلسة الختامية لليوم الأول لفعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، أبرز المؤثرات على إعلام الخدمة العامة، وكيف يمكن تطويره حتى يكون إعلاما يعبر عن المواطن والدولة وليس السلطة الحاكمة فقط، جاء ذلك خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري"، في اليوم الأول من المنتدى، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الجارى، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]