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مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
وقررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما. ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات
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بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
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أحمد سعد ردا على حبس سمية: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

رد الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بإنستجرام على هجوم الفنانة سمية الخشاب عليه مؤخرًا، بسبب الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات بتهمة شيك بدون رصيد، حيث كتب: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب التي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية، إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام، وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة".
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أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
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محمد-الشرنوبي-وسارة-الطباخ (2)

نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
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الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.
المطربة -سوما

أزمة وزيادة وزن.. سوما تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية

?أجرت المطربة سوما، الخميس، البروفات التحضيرية بدار الأوبرا المصرية، لحفلها في مهرجان الموسيقي العربية في دورتة رقم 28، والمقرر له يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التراثية إلى جانب عدد من أغانيها المشهورة مثل "دا حبيبي"، و"أعز اصحاب"، وعبرت سوما عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حريصة على أن تقدم أشكالا موسيقية مختلفة خلال الحفل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقديم أغان لأول مرة.
بروفات- مروان- -خوري- وسوما- وآيات -فاروق -للموسيقي -العربية (25)

بروفات ونقاشات.. سوما ومروان خوري يستعدان لـ«الموسيقى العربية»

واصل الفنانون المصريون والعرب، المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية، استعداداتهم للدورة 28 من المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، إذ أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، وفرقته الموسيقية بروفات تخللها مناقاشات حول حفله الذي سيقام بعد غد السبت بالإسكندرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأجرت الفنانتان سوما وآيات فاروق بروفات حفلهما، إذ تحيي الأخيرة حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل مع الفنان محمد الحلو، أما سوما فمن المقرر أن تحيي حفلها يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية، وعددا من أشهر أغانيها مثل "دا حبيبي"، و"أعز أصحاب".
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