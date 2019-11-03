مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

محمد الشرنوبي

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما. ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات