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حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر

اتفق المشاركون على أن الدولة تحتاج إلى الإعلام لتوضيح سياستها والناس بحاجة للإعلام للتعبير عن أنفسهم مطالبين بإعادة النظر في قوانين الإعلام ومساعدة ماسبيرو كمثال لإعلام الخدمة العامة
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
منتدى إعلام مصر
منتدى إعلام مصر
استعرض المشاركون في الجلسة الختامية لليوم الأول لفعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، أبرز المؤثرات على إعلام الخدمة العامة، وكيف يمكن تطويره حتى يكون إعلاما يعبر عن المواطن والدولة وليس السلطة الحاكمة فقط، جاء ذلك خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري"، في اليوم الأول من المنتدى، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الجارى، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال".
واتفق المشاركون على أن الدولة تحتاج إلى الإعلام لتوضيح سياستها والناس بحاجة للإعلام للتعبير عن أنفسهم، مع مطالب بإعادة النظر في قوانين الإعلام الحالية ومساعدة ماسبيرو باعتباره مثال لإعلام الخدمة العامة للنهوض مجددا سواء بإدارة اقتصادية لموارده او بخطة إعلامية.قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام
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المنتدى -الاعلامى (6)

الدقة طريق الأمان.. خبير قانوني يحذر الصحفيين من جرائم النشر

استعرض المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة، خلال إحدى ورش العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، قائلًا، إن الصحفيين أكثر عرضة لقانون العقوبات نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، موضحًا أن النشر له عدة طرق سواء من خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير، مؤكدًا أن أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، على رأسها قانون العقوبات المصري وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: استخدام «الطوارئ» بالتوازن بين حماية الحريات والأمن القومي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وفي مستهل كلمته، تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
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المنتدى -الاعلامى (6)

الدقة طريق الأمان.. خبير قانوني يحذر الصحفيين من جرائم النشر

استعرض المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة، خلال إحدى ورش العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، قائلًا، إن الصحفيين أكثر عرضة لقانون العقوبات نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، موضحًا أن النشر له عدة طرق سواء من خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير، مؤكدًا أن أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، على رأسها قانون العقوبات المصري وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.
جائزة-النادى-الاعلامى-للتفوق-الصحفى

النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي 2019

أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري. وفاز بالجوائز كلًا من الزملاء التالية أسماؤهم: الجائزة الأولى: الأستاذ أحمد العميد عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "(الوطن) على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. الجائزة الثانية: الأستاذة غادة محمد الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".
ضياء-رشوان (2)

لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تحصد جائزة حمدي قنديل

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الإثنين، عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019، وذلك لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام، وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدى إعلام مصر، يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن يتسلمها عن اللجنة: ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة، وعمرو بدر رئيس اللجنة، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
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