حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر

اتفق المشاركون على أن الدولة تحتاج إلى الإعلام لتوضيح سياستها والناس بحاجة للإعلام للتعبير عن أنفسهم مطالبين بإعادة النظر في قوانين الإعلام ومساعدة ماسبيرو كمثال لإعلام الخدمة العامة

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

استعرض المشاركون في الجلسة الختامية لليوم الأول لفعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، أبرز المؤثرات على إعلام الخدمة العامة، وكيف يمكن تطويره حتى يكون إعلاما يعبر عن المواطن والدولة وليس السلطة الحاكمة فقط، جاء ذلك خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري"، في اليوم الأول من المنتدى، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الجارى، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال".

واتفق المشاركون على أن الدولة تحتاج إلى الإعلام لتوضيح سياستها والناس بحاجة للإعلام للتعبير عن أنفسهم، مع مطالب بإعادة النظر في قوانين الإعلام الحالية ومساعدة ماسبيرو باعتباره مثال لإعلام الخدمة العامة للنهوض مجددا سواء بإدارة اقتصادية لموارده او بخطة إعلامية.قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام

واتفق المشاركون على أن الدولة تحتاج إلى الإعلام لتوضيح سياستها والناس بحاجة للإعلام للتعبير عن أنفسهم، مع مطالب بإعادة النظر في قوانين الإعلام الحالية ومساعدة ماسبيرو باعتباره مثال لإعلام الخدمة العامة للنهوض مجددا سواء بإدارة اقتصادية لموارده او بخطة إعلامية.



قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن مصطلح إعلام الدولة نظريا يقول إن هذا الإعلام لا بد أن يعبر عن كل تطلعات ورغبات المواطن، لكن علي أرض الواقع فإعلام الدولة منذ نشأته وهو لا يعبر إلا عن السلطة الحاكمة، قائلا "وسائل الإعلام نشأت في أحضان الدولة.. وبصراحة لا يمكن أن نتوقع أن يكَون لدينا إعلام ديمقراطي في مجتمع غير ديمقراطي"، وفسر رأيه في مصطلح إعلام الخدمة العامة، بأنه ظل محتفظا بهيئته القديمة حتى ثورة يناير 2011، حيث تحول بعدها هذا الإعلام إلى سلعة قابلة للطلب والعرض بحسب تعبيره.

ويرى مكاوي، أن قانون تنظيم الإعلام الصادر في 2018 قضى على إعلام الخدمة العامة، حيث أن من ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام كانت 22 اختصاص لم يرى منهم على الارض حتى الآن".



وأضاف: "إحدى المواد التي تحدد اختصاصات الهيئة، تعد جريمة بحق إعلام الخدمة العامة، لصالح كيانات ومؤسسات مثل حقوق البث التليفزيوني للمباريات الرياضية"، مطالبا البرلمان بإصدار تشريع لإسقاط ديون ماسبيرو والمؤسسات القومية لحل أزماتهم.

واعتبر مكاوى أنه لا يوجد "إعلام محايد"، مشيرا إلى سنواته الأربعين في تدريسه للإعلام، موجها الكلام لمن درس لهم على مدرا سنوات، إذ قال: "لا يوجد إعلام محايد في أي مؤسسة حتى في بى بى سى".



وتحدث الدكتور جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن تفسيره لإعلام الخدمة العامة، موضحا أن من وجهة نظره هو الإعلام الذي يقدم ما يخدم المواطن سواء كان خاص او حكومي، ضاربا المثل بوضع ماسبيرو من حيث تصنيفه كخدمة عامة من عدمه.

ويرى الشاعر، أن مبني الإذاعة والتليفزيون يحتاج لمدد كبير من أجل إعادة تأهيله -بحسب تعبيره-، حيث دائما هناك آراء مختلفة حول مصيره فالبعض يقول إنه علينا أن ننافس القنوات الخاصة وأن ندر ربح لماسبيرو والبعض الآخر يقول أننا لا بد أن نعبر عن المواطن، وبين هذا وذاك يجب أن نعي أننا نحتاج إلى أن نقدم ما يخدم المواطن، موجها الشكر للقنوات الخاصة التي تقوم بدور حيوي في مهمتها الإعلامية.



وطالب أن يكون هناك قانونا بشأن حرية تداول المعلومات مع إعادة النظر في قوانين الإعلام الحالية، قائلا "الإعلام لن يصلحه الإعلاميون فقط نحتاج لخبراء اقتصاد من اجل إدارة موارد ماسبيرو ومختلف الهيئات الإعلامية الحكومية".



وقالت صفاء فيصل، مدير مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، إن البريطانيين يدفعون 149 جنيه إسترليني سنويا نظير الاستفادة من خدمات بي بي سي، مشيرة إلى أن الرقابة التحريرية على هيئة البث البريطانية تكون عبر المواطن البريطاني الذي يشعر وكأن بي بي سي تمثله ويعاملها معاملة البرلمان البريطاني.



وتابعت فيصل: "خدمات بي بي سي وصلت إلى 200 دولة على مستوى العالم بأربعين لغة"، مؤكدة أن شبكة بي بي سي تتعرض لضغوطات مالية، لأن هناك جيل يذهب إلى "نت فليكس"، ما أدى إلى "تقلص الموارد المالية لنا، وفي كل الاحوال نحن لا نمثل الحكومة البريطانية على الإطلاق، وأبرز مثال موقفنا في قضية البريكسيت".



وشددت على أن مكتب القاهرة لم يتلق أي تعليمات بمناقشة موضوعات في الشارع المصري بطريقة أو توجه معين، مضيفة: "بي بي سي حينما تناقش أى قضية سواء داخل المجتمع المصري أو غيره من المجتمعات العربية نقدم الصورة بشكل متوازن وتسعي للحصول على ردود من أصحاب الشأن من المسئولين ولو تعذر الأمر نذهب للحصول على رأي خبرة مستقلة"، مؤكدة أن بى بي سي تعتمد على تدقيق المعلومات ولا تهتم بالسبق في بث المعلومات.



وأكد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لا بد من طريق ثالث للإعلام بعيدا عن الإعلام التعبوي أو الشعبوي، لأنه حتى الآن فالصورة الذهنية للمؤسسات القومية أنها ملك الحكومة، طارحا مثال حول التناول الصحفي لحكم الإدارية العليا بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير الذي اختلفت معالجته من صحيفة قومية لأخرى.

وأضاف: "الدولة تحتاج إلى الإعلام لتوضيح سياستها، والناس بحاجة للإعلام للتعبير عن أنفسهم.. ومن وجهة نظري إعلام الخدمة العامة المقصود به إعلام الدولة".



ويعقد منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال"، وينظمه النادي الإعلامي بالمبادرة المصرية الدنماركية للحوار، بمشاركة خبراء من مؤسسات إعلامية دولية، وبالشراكة مع مؤسسات إعلامية مصرية وعربية من بينها قناة سكاى نيوز عربية وقناة تن وجريدة الوطن ومؤسسة أونا للصحافة والإعلام "موقع مصراوى" وجريدة الشروق وموقع التحرير الإخباري وموقع كايرو 24 الإخباري.



وانطلق منتدى مصر للإعلام في نسخته الأولى العام الماضى، ويعنى المنتدى بدعم وتنمية وتطوير صناعة المحتوى في مؤسسات الإعلام في مصر والمنطقة، وخلق مجال للتشارك وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه وسائل الإعلام، وعرض تجارب إعلامية عالمية عن الإبداع في الإعلام والاتصال.

