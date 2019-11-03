رياضة

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
سون
سون
تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وانهمر سون في البكاء عقب رؤية إصابة أندريا جوميز، والتي كانت قوية، بشكل أثار الذعر على الحاضرين في ملعب المباراة، ولم يستطع البرتغالي استكمال المباراة، وخرج من الملعب محمولا على سيارة الإسعاف، متوجهين به مباشرة للمستشفى من أجل تحديد حجم الإصابة. وحاول عدد من لاعبي فريق إيفرتون تهدئة سون، الذي دخل في
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
بيراميدز - يانج أفريكانز

السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ايفرتون

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
بيرنلي

بيرنلي يتخطى إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق بيرنلي. سجل هدف فريق بيرنلي اللاعب جيف هيندريك في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، في الشوط الثاني حاول فريق إيفرتون تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك، كما تعرض لاعب التوفيز شيموس كولمان للبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
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