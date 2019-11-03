إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

سون

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وانهمر سون في البكاء عقب رؤية إصابة أندريا جوميز، والتي كانت قوية، بشكل أثار الذعر على الحاضرين في ملعب المباراة، ولم يستطع البرتغالي استكمال المباراة، وخرج من الملعب محمولا على سيارة الإسعاف، متوجهين به مباشرة للمستشفى من أجل تحديد حجم الإصابة. وحاول عدد من لاعبي فريق إيفرتون تهدئة سون، الذي دخل في