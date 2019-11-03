التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

توتنهام - ايفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.

فشل الفريقان في تسجيل أي هدف خلال أحداث الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 63، افتتح توتنهام التسجيل عن طريق ديلي آلي، الذي استلم تمريرة سون هيون مينج، بتسديدة في الشباك. وفي الدقيقة 81 تدخل سون على أندريا جوميز، الذي سقط على الأرض، بعدما تعرض ساقه للكسر، وحصل سون على بطاقة حمراء