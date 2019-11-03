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«نعم اعزلوه».. نصف الشعب الأمريكي يريد الإطاحة بترامب

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
ترامب
ترامب
أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب برلمانيا وعزله من منصبه، وهو ما يعكس زيادة في تأييد الأمريكيين للإطاحة بترامب خارج البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحوّل في أسباب الانقسام والاستقطاب بين الأمريكيين بهذا الصدد ليصبح أكثر ارتباطا بالأساس الحزبي، ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية ونُشرت نتائجه، اليوم الأحد، يؤيد 49% من الأمريكيين إدانة ترامب وعزله من منصبه بناء على ما سمعوه حتى الآن، فيما أبدى 46% معارضتهم للأمر.
في الوقت نفسه، أبدى نحو 53% من المشاركين في الاستطلاع موافقتهم على التحقيق البرلماني الذي بدأه ديمقراطيو الكونجرس في ممارسات ترامب بصرف النظر عن نتائجه، بينما رفض 44% من المشاركين تحقيقات العزل. وفي استطلاع مماثل أجرته "وول ستريت جورنال" و"إن بي سي نيوز" قبل شهر فقط، أيّد 43% فقط عزل ترامب، مقابل 49%
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حرائق-الغابات-في-امريكا

مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات بالمكسيك

لقي شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية باخا كاليفورنيا الواقعة شمال غرب المكسيك، إذ ذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز»، الاخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن البيان الصادر عن وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، أوضح أن الحريقين أسفرا أيضًا عن تدمير 35 منزلًا في الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
فيسبوك

أمريكا تفتح تحقيقا حول تطبيق «تيك توك» الشهير

فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وذكرت مصادر وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة "بايت- دانس" ومقرها "بكين" على التطبيق الذي كان يعرف باسم "ميوزيكال. إل واي".
الشرطة-الأمريكية (2)

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين. وقالت السلطات، وفقا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
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ترامب

بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.
ترامب (1)

«الخزانة الأمريكية»: ارتفاع عجز الميزانية لـ26% في 2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.
مجلس النواب الأمريكي

أمريكا تقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي، وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية، وبعد أقل من 6 أشهر، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءا صغيرا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مايك-بومبيو

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
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