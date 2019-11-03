«نعم اعزلوه».. نصف الشعب الأمريكي يريد الإطاحة بترامب

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

ترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب برلمانيا وعزله من منصبه، وهو ما يعكس زيادة في تأييد الأمريكيين للإطاحة بترامب خارج البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحوّل في أسباب الانقسام والاستقطاب بين الأمريكيين بهذا الصدد ليصبح أكثر ارتباطا بالأساس الحزبي، ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية ونُشرت نتائجه، اليوم الأحد، يؤيد 49% من الأمريكيين إدانة ترامب وعزله من منصبه بناء على ما سمعوه حتى الآن، فيما أبدى 46% معارضتهم للأمر.

في الوقت نفسه، أبدى نحو 53% من المشاركين في الاستطلاع موافقتهم على التحقيق البرلماني الذي بدأه ديمقراطيو الكونجرس في ممارسات ترامب بصرف النظر عن نتائجه، بينما رفض 44% من المشاركين تحقيقات العزل. وفي استطلاع مماثل أجرته "وول ستريت جورنال" و"إن بي سي نيوز" قبل شهر فقط، أيّد 43% فقط عزل ترامب، مقابل 49%