رياضة

ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
سون
سون
تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وقال ديلي ألي في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة: "لم أستطع النظر كثيرا لما حدث لجوميز". وأضاف: "كل ما يمكنني فعله هو تمني السلامة والعودة سريعا له، سون مُحطم تماما ومستمر في البكاء". وأردف: "سون لم يقصد تماما إصابة جوميز، هو من ألطف الأشخاص في العالم، شخص تتمنى دائما مقابلته ولا يوجد أي شخص
اقرأ المزيد
جنش

محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الاخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش خلال تواجده في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن بعد حوالي شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليه العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة من أجل عودته سريعًا.
استاد-الإسماعيلية (23)

وزير الرياضة يُجمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية

انتهت منذ قليل الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة وجمعت كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لمناقشة تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول ملكية استاد الإسماعيلي وتسليمه لشركة "استادات"، وخلال اللقاء قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش بتقديم بعض المستندات والأوراق التي تثبت أحقية نادي الإسماعيلي في ملكية الاستاد، وقام بتوضيح بعض النقاط المهمة التي كانت قد تسببت في اتخاذ الوزير قراره بتسليم استاد نادي الإسماعيلي لشركة استادات.
تركي آل شيخ

بعد وصوله إلى مصر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة تجمعه مع جوتي لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهرة ومفاجأة». وأعلن آل الشيخ في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وصوله إلى مصر، حيث نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «وصلت مصر.. جو رائع وجميل جدا... تنصحوني أتفسح فين؟».
اقرأ المزيد من الأخبار
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
كلوب (3)

كلوب يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة مانشستر سيتي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة قد تتسبب له في أزمة دفاعية، خلال الفترة المهمة المقبلة من الموسم، وذلك بعد تفاقم إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي أصيب في ركبته، خلال مواجهة شيفيلد، وغاب على أثرها عن مواجهتي سالزبورج وليستر سيتي، ثم شارك ضد مانشستر يونايتد، وغاب مرة أخرى أمام جينك بدوري الأبطال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي. وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية، فإن ماتيب قد يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وحال تأكد الأمر فسوف يغيب عن 10 مباريات، تشمل لقاء القمة ضد مانشستر سيتي، وباقي مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]