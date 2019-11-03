ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

سون

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال ديلي ألي في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة: "لم أستطع النظر كثيرا لما حدث لجوميز". وأضاف: "كل ما يمكنني فعله هو تمني السلامة والعودة سريعا له، سون مُحطم تماما ومستمر في البكاء". وأردف: "سون لم يقصد تماما إصابة جوميز، هو من ألطف الأشخاص في العالم، شخص تتمنى دائما مقابلته ولا يوجد أي شخص