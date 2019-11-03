بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

بيراميدز

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات اللعب، وسجل إيريك تراوري الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 28، بعد خطأ من حارس ودفاع فريق يانج أفريكانز، وكاد عبدالله السعيد يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 43، بعد تصويبة ركلة حرة مباشرة نحو المرمى، لكن الحارس تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه. وفي الدقيقة 81،