رياضة

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
بيراميدز
بيراميدز
تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.
سيطر فريق بيراميدز على مجريات اللعب، وسجل إيريك تراوري الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 28، بعد خطأ من حارس ودفاع فريق يانج أفريكانز، وكاد عبدالله السعيد يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 43، بعد تصويبة ركلة حرة مباشرة نحو المرمى، لكن الحارس تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه. وفي الدقيقة 81،
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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
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إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

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بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأزرق، للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزاني في لقاء العودة الذي سيقام في مصر، وضمان التأهل لدور الـ16.
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المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
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