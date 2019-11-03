رسميًّا.. إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

كوفاتش

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًّا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش بأنه لم يعد مدربًا للفريق، وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا كأنه عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني". وأضاف: "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".

وواصل: "أود أن أشكر نيكو كوفاتش نيابة عن نادي بايرن عن عمله معنا خاصة أنه قاد الفريق للفوز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي". وأردف: "سيتولى المدرب المساعد هانز فليك بشكل مؤقت تدريب الفريق خلال مباراتي أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وضد بروسيا دورتموند في الدوري". نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ