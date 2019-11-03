رياضة

رسميًّا.. إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
كوفاتش
كوفاتش
أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًّا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش بأنه لم يعد مدربًا للفريق، وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا كأنه عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني". وأضاف: "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".
وواصل: "أود أن أشكر نيكو كوفاتش نيابة عن نادي بايرن عن عمله معنا خاصة أنه قاد الفريق للفوز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي". وأردف: "سيتولى المدرب المساعد هانز فليك بشكل مؤقت تدريب الفريق خلال مباراتي أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وضد بروسيا دورتموند في الدوري". نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ
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جنش

محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الاخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش خلال تواجده في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن بعد حوالي شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليه العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة من أجل عودته سريعًا.
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وزير الرياضة يُجمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية

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بعد وصوله إلى مصر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

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بايرن-ميونخ

لاعب بايرن السابق: كوتينيو غريب في بايرن ميونيخ

علق ديتمار هامان، لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق، على مستوى البرازيلي فيليبي كوتينيو، مشيرًا إلى أنه يعد غريبا في صفوف الفريق البافاري؛ نظرًا لعدم تقديمه أداءً جيدا حتى الآن. وقال هامان فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن كوتينيو يعد لاعبا غريبا في بايرن، لا أتذكر له حتى الآن أي شيء جيد قدمه على المستوى الهجومي مع الفريق الألمانى". وأكمل ديتمار خلال تصريحاته: "إن كنت تمتلك لاعبا مثله ولا يظهر في لحظات مهمة فأنت لديك مشكلة، لأنه يظهر بمستوى غير جيد".
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على جينيراسيون

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور معاونيه على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب النادي، حيث طالب ميتشو اللاعبين بغلق ملف بطولة الدوري المصري والفوز على المقاولون العرب نهائيا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في مواجهة بطل السنغال الحاسمة. وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية مواجهة جينرسيون فوت للجميع، حيث طالبهم بضرورة تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان الصعود الى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
شيكابالا

شيكابالا يواصل التأهيل استعدادًا لبطل السنغال

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع لتلاشي الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة.
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
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