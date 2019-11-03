تشييع جثمان «جدة راجح».. ووالد «البنا»: الله يرحمها

تحرير:محمد فتحي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

راجح

شهدت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قبل قوات الأمن، وذلك لتشييع جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، بعد أن وافتها المنية مساء اليوم، وسط توافد عدد من الأهالي لتقديم واجب العزاء لعائلتها. من ناحية أخرى علق محمد البنا، والد شهيد الشهامة، على خبر وفاتها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «الله يرحمها.. ولله الأمر والدوام».

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت في وقت سابق، بيانًا لحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين للمحاكمة، لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة