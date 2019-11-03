جريمة

تشييع جثمان «جدة راجح».. ووالد «البنا»: الله يرحمها

تحرير:محمد فتحي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
راجح
راجح
شهدت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قبل قوات الأمن، وذلك لتشييع جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، بعد أن وافتها المنية مساء اليوم، وسط توافد عدد من الأهالي لتقديم واجب العزاء لعائلتها. من ناحية أخرى علق محمد البنا، والد شهيد الشهامة، على خبر وفاتها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «الله يرحمها.. ولله الأمر والدوام».
وكانت النيابة العامة، قد أصدرت في وقت سابق، بيانًا لحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين للمحاكمة، لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة
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محمود البنا

والد البنا: وافقت على انضمام مرتضى منصور لهيئة الدفاع

قال والد محمود البنا، إنه كتب نعيا لجدة محمد راجح على صفحته الشخصية فيسبوك، إذ لاحظ تعليقات من البعض فيها نوع من الشماتة. وأضاف والد البنا في تصريحات لـ«لتحرير»: «كتبت على صفحتي اللهم اغفر لها لله الأمر والدوام وربنا يرحمها وعلشان محدش يكمل شماتة في التعليقات لأن مفيش شماتة في الموت وكلنا تحت الطلب وكلنا هنموت»، متابعًا: «وافقت على انضمام المستشار مرتضى منصور لهيئة الدفاع عن محمود بعد رغبة الناس ومطالب شعبية وكلمني امبارح وطلبت منه يحاول يغير وضع قانون الطفل الحالي علشان الأجيال الجاية وهيحضر الجلسة الجاية إن شاء الله يوم 17 نوفمبر».
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.
ذهب (2)

«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
تنقيب-عن-اثار

حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.
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ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
محمود البنا

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
محمود البنا

«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا لاستغلال حادث شهيد الشهامة

22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ألقت قوات الشرطة القبض عليهم؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.
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