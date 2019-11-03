الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

الاتحاد

حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الخطورة، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الفترات، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط، احتسب الحكم ركلة جزاء، للاتحاد بعدما لمست الكرة يد وليد الحيام مدافع المحرق، أثناء محاولته قطع الكرة من أوكوي، نفذها أحمد رفعت بنجاح، مسجلا الهدف الأول. مع بداية الشوط الثاني، أطلق أحمد