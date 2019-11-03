رياضة

الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
الاتحاد
الاتحاد
حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.
لم يشهد الشوط الأول الكثير من الخطورة، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الفترات، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط، احتسب الحكم ركلة جزاء، للاتحاد بعدما لمست الكرة يد وليد الحيام مدافع المحرق، أثناء محاولته قطع الكرة من أوكوي، نفذها أحمد رفعت بنجاح، مسجلا الهدف الأول. مع بداية الشوط الثاني، أطلق أحمد
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محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الاخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش خلال تواجده في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن بعد حوالي شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليه العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة من أجل عودته سريعًا.
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وزير الرياضة يُجمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية

انتهت منذ قليل الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة وجمعت كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لمناقشة تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول ملكية استاد الإسماعيلي وتسليمه لشركة "استادات"، وخلال اللقاء قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش بتقديم بعض المستندات والأوراق التي تثبت أحقية نادي الإسماعيلي في ملكية الاستاد، وقام بتوضيح بعض النقاط المهمة التي كانت قد تسببت في اتخاذ الوزير قراره بتسليم استاد نادي الإسماعيلي لشركة استادات.
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بعد وصوله إلى مصر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

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الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
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مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".
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الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، أحرز الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 40 و64 ليقودهم لفوز مهم قبل مباراة الإياب التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.
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الاتحاد السكندري يتخطى المصري البورسعيدي برأسية رزق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري لـ 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق فريق المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.
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