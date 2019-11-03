بعد وصوله إلى مصر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة تجمعه مع جوتي لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهرة ومفاجأة». وأعلن آل الشيخ في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وصوله إلى مصر، حيث نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «وصلت مصر.. جو رائع وجميل جدا... تنصحوني أتفسح فين؟».

وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسة عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله». وأعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية، رفضه التجاوزات