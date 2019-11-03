رياضة

بعد وصوله إلى مصر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة تجمعه مع جوتي لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهرة ومفاجأة». وأعلن آل الشيخ في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وصوله إلى مصر، حيث نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «وصلت مصر.. جو رائع وجميل جدا... تنصحوني أتفسح فين؟».
وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسة عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله». وأعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية، رفضه التجاوزات
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جنش

محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الاخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش خلال تواجده في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن بعد حوالي شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليه العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة من أجل عودته سريعًا.
استاد-الإسماعيلية (23)

وزير الرياضة يُجمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية

انتهت منذ قليل الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة وجمعت كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لمناقشة تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول ملكية استاد الإسماعيلي وتسليمه لشركة "استادات"، وخلال اللقاء قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش بتقديم بعض المستندات والأوراق التي تثبت أحقية نادي الإسماعيلي في ملكية الاستاد، وقام بتوضيح بعض النقاط المهمة التي كانت قد تسببت في اتخاذ الوزير قراره بتسليم استاد نادي الإسماعيلي لشركة استادات.
الاتحاد

الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.
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راموس‎

رسميا.. راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا

أصبح سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، رسميًا هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا بعد وصوله للمباراة رقم 168، متخطيًا رقم زميله إيكر كاسياس صاحب الـ167 مباراة. وتواجد راموس ضمن التشكيل الأساسي، الذي أعلن عنه روبرت مورينيو، لمنتخب الماتادور، لمواجهة مضيفه النرويجي، مساء اليوم السبت، ليتخطى بذلك رقم كاسياس بعد 14 عامًا من المشاركات الدولية. ويعتبر أندوني زوبيزاريتا، هو أول لاعب إسباني يصل إلى 100 مباراة دولية، ويأتي ترتيب أكثر اللاعبين الإسبان مشاركات دولية مع المنتخب على النحو التالي:
أرسين-فينجر

أرسين فينجر: هازارد لن يعوض رحيل رونالدو

علق الفرنسي أرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال السابق، على صفقة البلجيكي إيدن هازارد الذى رحل عن تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسبانى، مشيرًا إلى أن هازارد لن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو عن المرينجى، وقال فينجر فى تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لن يعوض رونالدو، لا أعتقد أنه يستطيع تسجيل 50 هدفا فى العام الواحد". وأوضح فينجر: "بالتأكيد هازارد سيصبح أحد النجوم فى ريال مدريد، لكنه لن يملأ الفراغ الذى تركه رونالدو، كريستيانو لاعب استثنائي خاصة فى المباريات الحاسمة".
راموس‎

أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
جاريث-بيل

بيل يكشف حقيقة غضبه من زيدان وريال مدريد

قال الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الميرنجي لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب. ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عاما في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانجسو سونينج الصيني في يوليو الماضي. وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياجو برنابيو.
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