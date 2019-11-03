رياضة

وزير الرياضة يُجمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
استاد الإسماعيلية
استاد الإسماعيلية
انتهت منذ قليل الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة وجمعت كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لمناقشة تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول ملكية استاد الإسماعيلي وتسليمه لشركة "استادات"، وخلال اللقاء قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش بتقديم بعض المستندات والأوراق التي تثبت أحقية نادي الإسماعيلي في ملكية الاستاد، وقام بتوضيح بعض النقاط المهمة التي كانت قد تسببت في اتخاذ الوزير قراره بتسليم استاد نادي الإسماعيلي لشركة استادات.
وبناء عليه قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجميد قرار تسليم استاد الاسماعيلي للشركة بعد الاطلاع على مستندات النادى وتوضيحات رئيس مجلس الإدارة لبعض المعلومات التى نقلت للوزير بشكل خاطئ. وصرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب بأن استاد النادى الإسماعيلى ملك للنادى وجماهيره ولا يستطيع أحد المساس
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