جريمة

والد البنا: وافقت على انضمام مرتضى منصور لهيئة الدفاع

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
البنا
البنا
قال والد محمود البنا، إنه كتب نعيا لجدة محمد راجح على صفحته الشخصية فيسبوك، إذ لاحظ تعليقات من البعض فيها نوع من الشماتة. وأضاف والد البنا في تصريحات لـ«لتحرير»: «كتبت على صفحتي اللهم اغفر لها لله الأمر والدوام وربنا يرحمها وعلشان محدش يكمل شماتة في التعليقات لأن مفيش شماتة في الموت وكلنا تحت الطلب وكلنا هنموت»، متابعًا: «وافقت على انضمام المستشار مرتضى منصور لهيئة الدفاع عن محمود بعد رغبة الناس ومطالب شعبية وكلمني امبارح وطلبت منه يحاول يغير وضع قانون الطفل الحالي علشان الأجيال الجاية وهيحضر الجلسة الجاية إن شاء الله يوم 17 نوفمبر».
كانت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، قد شهدت تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قبل قوات الأمن، وذلك لتشييع جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، بعد أن وافتها المنية مساء اليوم، وسط توافد عدد من الأهالي لتقديم
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vراجح

تشييع جثمان «جدة راجح».. ووالد «البنا»: الله يرحمها

شهدت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قبل قوات الأمن، وذلك لتشييع جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، بعد أن وافتها المنية مساء اليوم، وسط توافد عدد من الأهالي لتقديم واجب العزاء لعائلتها. من ناحية أخرى علق محمد البنا، والد شهيد الشهامة، على خبر وفاتها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «الله يرحمها.. ولله الأمر والدوام».
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شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.
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«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
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حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.
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vراجح

تشييع جثمان «جدة راجح».. ووالد «البنا»: الله يرحمها

شهدت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قبل قوات الأمن، وذلك لتشييع جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، بعد أن وافتها المنية مساء اليوم، وسط توافد عدد من الأهالي لتقديم واجب العزاء لعائلتها. من ناحية أخرى علق محمد البنا، والد شهيد الشهامة، على خبر وفاتها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «الله يرحمها.. ولله الأمر والدوام».
محمود البنا

«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.
محمود البنا

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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