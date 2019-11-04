رياضة

محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
محمود جنش
محمود جنش
كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الاخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش خلال تواجده في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن بعد حوالي شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليه العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة من أجل عودته سريعًا.
وواصل: "بعد العملية كان لابدم ن تواجد خبير تأهيل، والطبيب رشح لي روبن الذي كان برفقة محمد صلاح وأشرف على تأهيله أثناء إصابته بخلع الكتف". وأضاف:" أخبرني الدكتور أنه سيتواصل مع أخصائي التأهيل، ثم فوجئت باتصال ثاني من محمد صلاح يخبرني إذا كنت بالفعل استقريت على روبن، أبلغته أن الدكتور رشحه لي فأخبرني
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