محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

محمود جنش

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الاخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش خلال تواجده في برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، أن بعد حوالي شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليه العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة من أجل عودته سريعًا.

وواصل: "بعد العملية كان لابدم ن تواجد خبير تأهيل، والطبيب رشح لي روبن الذي كان برفقة محمد صلاح وأشرف على تأهيله أثناء إصابته بخلع الكتف". وأضاف:" أخبرني الدكتور أنه سيتواصل مع أخصائي التأهيل، ثم فوجئت باتصال ثاني من محمد صلاح يخبرني إذا كنت بالفعل استقريت على روبن، أبلغته أن الدكتور رشحه لي فأخبرني

وواصل: "بعد العملية كان لابدم ن تواجد خبير تأهيل، والطبيب رشح لي روبن الذي كان برفقة محمد صلاح وأشرف على تأهيله أثناء إصابته بخلع الكتف".



وأضاف:" أخبرني الدكتور أنه سيتواصل مع أخصائي التأهيل، ثم فوجئت باتصال ثاني من محمد صلاح يخبرني إذا كنت بالفعل استقريت على روبن، أبلغته أن الدكتور رشحه لي فأخبرني أنه سينسق مع المدرب وينهي جميع الإجراءات".



وتابع:" أنا الان في المرحلة قبل الأخيرة، وسأرتدي حذاء رياضي يشبه ما يتم ارتداءه في ملاعب الخماسي لمدة ثلاثة أسابيع ثم بعدها ارتداء حذاء ملعب كرة القدم، الطبيب أبلغني أنني سأكون جاهزًا خلال شهر يناير المُقبل".



وأختتم:" محمد صلاح اتفق مع مدرب التأهيل أن يأتي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة من التأهيل بعد النزول للملعب لكي تكون كافة التدريبات أمامه ومعاينة كل البرامج التأهيلية.