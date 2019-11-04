سعر الدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09