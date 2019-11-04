«رشوة الأوقاف وفض رابعة» في قطار محاكمات الإثنين
رئيسا مجلس إدارة الأوقاف والإدارة المركزية للملكية العقارية ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف وآخر متهمون بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة
تحرير:سماح عوض الله
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع أقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين.
وتعمد المتهمون الاعتداء على أشخاص وأموال كل من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم. كانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي، بالإعدام لقيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، من بينهم مرشد جماعة
وتعمد المتهمون الاعتداء على أشخاص وأموال كل من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم. كانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي، بالإعدام لقيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا (حدث)، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا آخرين.
وأشارت التحقيقات إلى مقاومة المتهمين لرجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمد للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمّد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير فى السلطات العامة وفى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
خلية داعش
تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع إفادة الشهود فى محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.
أسندت النيابة للمتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ في ما بينهم.
رشوة الأوقاف
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 مسؤولين سابقين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الأوقاف"، المتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، ومتهم آخر بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
نسبت التحقيقات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث أنهم حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضٍ تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير في البيانات، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية أخبرت مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية بأن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف الحقيقة لكونه 175 جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة وضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلوّ ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور في ما زُور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.