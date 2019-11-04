«رشوة الأوقاف وفض رابعة» في قطار محاكمات الإثنين

رئيسا مجلس إدارة الأوقاف والإدارة المركزية للملكية العقارية ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف وآخر متهمون بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

محاكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع أقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين.

وتعمد المتهمون الاعتداء على أشخاص وأموال كل من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم. كانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي، بالإعدام لقيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، من بينهم مرشد جماعة