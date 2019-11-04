جريمة

مرور الجيزة تضبط 42 «توك توك» خلال 24 ساعة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
توك توك
توك توك
واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف و659 مخالفة مرورية متنوعة.
شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ21 موقفا عشوائيا، وتحرير 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 1250 مخالفة انتظار خاطئ و14 مخالفة ملصقات. وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 77 مخالفة، كما تم حجز
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حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 17 مشتبها فيه وإزالة 108 حالات تعدّ بالهرم

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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القبض على 25 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خبز-عيش

ضبط 23 مخالفة في حملة تموينية على مخابز بالجيزة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

«رشوة الأوقاف وفض رابعة» في قطار محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع أقوال الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين.
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اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1251 مخالفة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3548 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
اشارة-مرور (4)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1353 مخالفة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3900 مخالفة مرورية متنوعة.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بمنشأة القناطر

أصيب 15 شخصا بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ على أثر حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الصليبة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الإثنين. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المرورية وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بدائرة مركز منشأة القناطر ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تشن 24 حملة بمطالع ومنازل الكباري

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 316 مخالفة مرورية متنوعة.
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