مرور الجيزة تضبط 42 «توك توك» خلال 24 ساعة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

توك توك

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف و659 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ21 موقفا عشوائيا، وتحرير 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 1250 مخالفة انتظار خاطئ و14 مخالفة ملصقات. وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 77 مخالفة، كما تم حجز

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ21 موقفا عشوائيا، وتحرير 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 1250 مخالفة انتظار خاطئ و14 مخالفة ملصقات.



وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 77 مخالفة، كما تم حجز 42 مركبة "توك توك".



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.







