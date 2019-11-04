القبض على 25 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح في الجيزة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

حملة أمنية

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 27 قضية بينها 25 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1463 جرام حشيش- 275 قرصا مخدرا- 26 جرام هيروين-

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 27 قضية بينها 25 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1463 جرام حشيش- 275 قرصا مخدرا- 26 جرام هيروين- 140 جرام شادو- 25610 جرامات إستروكس- 200 جرام أفيون).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 7 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 3 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجتان وبندقيتا خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم وطلقات مختلفة الأعيرة.



