فحص 17 مشتبها فيه وإزالة 108 حالات تعدّ بالهرم

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

حملة أمنية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتمكن العقيد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، من ضبط 17 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتمكن العقيد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، من ضبط 17 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



كما تم ضبط بائعين متجولين، وخيّال وجمال يعملان بدون ترخيص، وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات بإجمالي 108 حالات تعدّ تحت إشراف اللواء أحمد قنديل.



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باستمرار الحملات دعمًا لحركة السياحة في البلاد.



