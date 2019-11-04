تقرير: الجنيه ارتفع بنسبة 11% مقابل الدولار في 2019

ارتفعت قيمة الجنيه المصري بقيمة تزيد على نسبة 10.7% بحسب تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.17 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

قال بنك الإمارات دبي الوطني، في تقرير صادر عنه، إن الجنيه المصري ارتفع بنسبة تزيد على 10.7% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري 2019، موضحا أن عائد السندات المصرية يبدو أكثر جذبًا حينما نضيف إليه استقرار الجنيه، الذي تداول في نطاق ضيق ما بين 16.13 و17.98 جنيه هذا العام. وتوقع البنك استمرار ارتفاع الجنيه بالوتيرة الحالية العام المقبل، لكنه سيرتفع بوتيرة متباطئة إلى 16 جنيها بنهاية 2019 و15.5 جنيه بنهاية 2020. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك حاليا نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن الجنيه أعلى من متوسطاته على المدى الطويل، ما يعنى أن أي ارتفاع يجب أن يتم إخماده أو سيكون على حساب التنافسية، منوها بأنه فى ظل عدم أهمية الصادرات فى دفع النمو الاقتصادى بقدر الأثر الإيجابى للجنيه فى التضخم والاستهلاك، قد تميل الحكومة إلى عدم إثارة حفيظة قاعدة السياح التى بدأت فى

وأشار التقرير إلى أن الجنيه أعلى من متوسطاته على المدى الطويل، ما يعنى أن أي ارتفاع يجب أن يتم إخماده أو سيكون على حساب التنافسية، منوها بأنه فى ظل عدم أهمية الصادرات فى دفع النمو الاقتصادى بقدر الأثر الإيجابى للجنيه فى التضخم والاستهلاك، قد تميل الحكومة إلى عدم إثارة حفيظة قاعدة السياح التى بدأت فى الاتساع منذ بداية برنامج الإصلاح.



وتوقع تقرير البنك أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 5% خلال الـ12 شهرًا المقبلة، لافتا إلى أن الجنيه لن يبقى عند مستوياته الحالية.

وذكر التقرير أن ضغوط الطلب وارتفاع الإنتاج الخاص، بجانب وصول رحلة ارتفاع الجنيه لنهاية المطاف، بوسعها أن تجعل الأسعار تنمو بوتيرة أسرع لكن أقل من 10%، لتسجل في المتوسط 7% خلال 2020.

وقال البنك إن الطريق ممهد فى ظل فائدة حقيقية هى بين الأعلى عالميا، تتجاوز 8.5% بعد تراجع التضخم لأقل من 5%، وهذه النقطة تحديدا قد تقود الأجانب لزيادة اهتمامهم بالدين المحلى أكثر، فى وقت يصارع فيه المستثمرون مع فائدة حقيقية سالبة فى الاقتصادات الكبرى.

وأضاف البنك أن "فى الوقت نفسه، التراجع الكبير للتضخم سيشجع البنك المركزي على خفض الفائدة بمعدلات أكبر وهو ما يضع ضغوطا على عوائد المستثمرين ويقوض حماسهم للدين المحلي".

وأوضح التقرير أن خفض الفائدة يحفز استمرار وتيرة التوحيد المالي، حيث يقلص فاتورة الفوائد، لافتا إلى أن مصر حققت فائضا أوليا خلال العامين الماضيين، لكن مستويات الدين المرتفعة وتكلفة الدين حدّت من تراجع مستوى العجز المالى فاستقر عند 8.2% من الناتج المحلي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، ليصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهرى أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%.



ولفت التقرير إلى أن طرح سندات يوروبوند فى الأسواق الدولية يعزز فرص الوصول بعجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2019- 2020.

وتوقع استمرار تحقيق فوائض أولية قدرها 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، والسنوات السبع المقبلة.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بينما استطاعت تحقيق فائض بالميزانية بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، أى نحو 437.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر (2019- 2020)، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا.



كما توقع تقرير البنك حدوث تراجع في الاحتياطيات الأجنبية إلى 42 مليار دولار، كما توقع أيضا ارتفاع حجم الدين المحلي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 97%.



بينما استبعد التقرير الوصول لمستهدفات النمو التي طرحها رئيس الوزراء عند 8% بحلول 2022.