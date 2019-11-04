رياضة

شكوك حول لحاق نجم مانشستر سيتي بموقعة ليفربول

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يترقب عشاق كرة القدم، يوم الأحد المقبل، الموقعة المنتظرة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، تلك القمة التي سيحتضنها ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهي المباراة التي قد يغيب عنها النجم الإسباني ديفيد سيلفا؛ بسبب إصابة عضلية، وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء رويترز: "ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، لقد أبلغني أنه يعاني من مشكلة عضلية".
وأضاف: "عندما يواجه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب المزيد من الدقائق، فهذا بسبب أنه يعاني من شيء، وعندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب من 10 إلى 12 يوما على الأقل". ويتأخر فريق جوارديولا بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يواجهه فى استاد أنفيلد، الأحد المقبل، بعد 4 أيام من مباراته خارج الديار أمام أتلانتا
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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فريق ليفربول

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليج

اقتنص ليفربول فوزا صعبا أمام نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، فى المباراة التى أقيمت على ملعب فيلا بارك، وسجل لصالح أستون فيلا الدولى المصرى محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ21، بينما سجل هدف الريدز أندرو ربرتسون فى الدقيقة الـ87 ، وساديو مانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وشهدت المباراة تألقا من تريزيجيه، نجم أستون فيلا، إذ افتتح أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي اليوم، منذ انضمامه.
ليفربول‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة الدوري أمام أستون فيلا

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، وذلك من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب فيتنس فيرست، عندما يستقبل بورنموث نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل آرسنال نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

صراع الصدارة والمركز الثالث يشعل لهيب البريميرليج

يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي. ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، غدا السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك". وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.
محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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