شكوك حول لحاق نجم مانشستر سيتي بموقعة ليفربول

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

مانشستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم، يوم الأحد المقبل، الموقعة المنتظرة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، تلك القمة التي سيحتضنها ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهي المباراة التي قد يغيب عنها النجم الإسباني ديفيد سيلفا؛ بسبب إصابة عضلية، وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء رويترز: "ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، لقد أبلغني أنه يعاني من مشكلة عضلية".

وأضاف: "عندما يواجه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب المزيد من الدقائق، فهذا بسبب أنه يعاني من شيء، وعندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب من 10 إلى 12 يوما على الأقل". ويتأخر فريق جوارديولا بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يواجهه فى استاد أنفيلد، الأحد المقبل، بعد 4 أيام من مباراته خارج الديار أمام أتلانتا

وأضاف: "عندما يواجه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب المزيد من الدقائق، فهذا بسبب أنه يعاني من شيء، وعندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب من 10 إلى 12 يوما على الأقل".



ويتأخر فريق جوارديولا بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يواجهه فى استاد أنفيلد، الأحد المقبل، بعد 4 أيام من مباراته خارج الديار أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن ليفربول يتصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعد تحقيقه الانتصار في 10 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، وبدوره يوجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة مواجهتين.



وحقق مانشستر سيتي الفوز بصعوبة في الجولة الماضية على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها ليفربول على أستون فيلا.