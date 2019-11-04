رياضة

مصطفى مراد فهمي: الخطيب لا يحتاج للنصح

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، أنه أغلق صفحة الانتخابات الماضية التي خاضها بالنادي الأهلي، على منصب نائب الرئيس، ولم يوفق في مواجهة العامري فاروق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "علاقتي رائعة ببعض أعضاء المجلس الحالي، خاصة خالد مرتجي، وفي النادي الأهلي تعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد نهاية الانتخابات". وعن نصيحته لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح مصطفى مراد فهمي: "الخطيب لا يحتاج للنصح فهو قادر على اتخاذ القرارات التي تحافظ على هيبة القلعة الحمراء".
وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "أتمنى أن يفوز الأهلي في النصف الثاني من عهد المجلس الحالي بلقب دوري أبطال إفريقيا؛ لأنه حلم جمهور القلعة الحمراء، ولن أكرر تجربة انتخابات الأهلي، سأبدأ قريبًا في كتابة مذكراتي وستكون البداية بالمبادئ والقيم التي تعلمتها من النادي الأهلي". وكشف فهمي عن كواليس حديثه
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جنش

محمود جنش يكشف موقف محمد صلاح معه خلال إصابته

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان على تواصل دائم معه بشكل شخصي، وقدم العديد من المساعدات خلال فترة إصابته التي تعرض لها خلال معسكر الفراعنة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب هو الآخر كان له مجهود خاص خلال فترة العلاج. وأضاف جنش، خلال استضافته في برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "بعد نحو شهر من الإصابة فوجئت باتصال من محمد صلاح يطمئن على إصابتي، وعرض عليَّ العلاج في لندن بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة لأجل عودتى سريعًا".
استاد-الإسماعيلية (23)

وزير الرياضة يُجمد قرار تسليم استاد الإسماعيلية

انتهت منذ قليل الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة وجمعت كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وجه الدعوة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لمناقشة تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول ملكية استاد الإسماعيلي وتسليمه لشركة "استادات"، وخلال اللقاء قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش بتقديم بعض المستندات والأوراق التي تثبت أحقية نادي الإسماعيلي في ملكية الاستاد، وقام بتوضيح بعض النقاط المهمة التي كانت قد تسببت في اتخاذ الوزير قراره بتسليم استاد نادي الإسماعيلي لشركة استادات.
تركي آل شيخ

بعد وصوله إلى مصر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة تجمعه مع جوتي لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهرة ومفاجأة». وأعلن آل الشيخ في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وصوله إلى مصر، حيث نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «وصلت مصر.. جو رائع وجميل جدا... تنصحوني أتفسح فين؟».
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تركى-والخطيب (2)

محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
محمود الخطيب- كارتيرون

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الخلاف انتهى بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك خلال برنامجه التليفزيوني. وقال شوبير: "لا بد أن أشكر آل الشيخ لأنه رغم الخلافات التي كانت موجودة بينه وبين مسؤولي الأهلي، أظهر معدنه الأصيل في وقت الأزمة مثلما اعتدنا من الأشقاء في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات". وأوضح شوبير أن رسائل تركي آل الشيخ كانت مليئة بالحب والاحترام لمصر والنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، مؤكدا أنها تركت صدى رائعا وكانت بردًا وسلاما على إدارة القلعة الحمراء.
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