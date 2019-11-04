مصطفى مراد فهمي: الخطيب لا يحتاج للنصح

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

محمود الخطيب

أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، أنه أغلق صفحة الانتخابات الماضية التي خاضها بالنادي الأهلي، على منصب نائب الرئيس، ولم يوفق في مواجهة العامري فاروق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "علاقتي رائعة ببعض أعضاء المجلس الحالي، خاصة خالد مرتجي، وفي النادي الأهلي تعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد نهاية الانتخابات". وعن نصيحته لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح مصطفى مراد فهمي: "الخطيب لا يحتاج للنصح فهو قادر على اتخاذ القرارات التي تحافظ على هيبة القلعة الحمراء".

وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "أتمنى أن يفوز الأهلي في النصف الثاني من عهد المجلس الحالي بلقب دوري أبطال إفريقيا؛ لأنه حلم جمهور القلعة الحمراء، ولن أكرر تجربة انتخابات الأهلي، سأبدأ قريبًا في كتابة مذكراتي وستكون البداية بالمبادئ والقيم التي تعلمتها من النادي الأهلي". وكشف فهمي عن كواليس حديثه

وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "أتمنى أن يفوز الأهلي في النصف الثاني من عهد المجلس الحالي بلقب دوري أبطال إفريقيا؛ لأنه حلم جمهور القلعة الحمراء، ولن أكرر تجربة انتخابات الأهلي، سأبدأ قريبًا في كتابة مذكراتي وستكون البداية بالمبادئ والقيم التي تعلمتها من النادي الأهلي".



وكشف فهمي عن كواليس حديثه مع أشرف صبحي وزير الرياضة، مؤكدًا أنه رشح محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، لتولي رئاسة اتحاد الكرة، بجانب ترشيح طلعت يوسف لقيادة المنتخب الوطني، وأيضًا حسن شحاتة وحسام البدري.



وأوضح مصطفى مراد فهمي أن الزمالك لم يخطئ في أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال، والتي قرر الاتحاد الإفريقي إعادتها، مؤكدًا أن الخطأ كان من "كاف" نفسه.

