لاتسيو يحقق رقما غائبا منذ 30 عاما أمام ميلان

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

لاتسيو

حقق لاتسيو فوزًا ثمينًا على ميلان، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25 وخواكين كوريا في الدقيقة 83، بينما سجل هدف ميلان الوحيد كيسانجا بارتولومو جاسينتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، وبتلك النتيجة واصل ميلان ترنحه في مسابقة الدوري، بعدما جمع 13 نقطة من 11 مباراة، ليحتل المركز الـ11 بفارق 10 نقاط كاملة عن المركز الرابع والمربع الذهبي.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن لاتسيو تمكن من تحقيق الفوز خارج أرضه على ميلان في الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ سبتمبر 1989، أي منذ نحو 30 عامًا. وأضافت أن لاتسيو قبل ذلك في مواجهاته أمام ميلان على ملعب الأخير، لم ينجح في الفوز في 29 مباراة متتالية، ليحقق انتصاره الأول بعد 30 عامًا. يذكر أن الإسباني

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن لاتسيو تمكن من تحقيق الفوز خارج أرضه على ميلان في الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ سبتمبر 1989، أي منذ نحو 30 عامًا.



وأضافت أن لاتسيو قبل ذلك في مواجهاته أمام ميلان على ملعب الأخير، لم ينجح في الفوز في 29 مباراة متتالية، ليحقق انتصاره الأول بعد 30 عامًا.



يذكر أن الإسباني صامويل كاستييخو، جناح ميلان، تعرض للإصابة خلال تلك المواجهة، وسقط كاستييخو أرضًا في الدقيقة 33 بسبب آلام في قدمه، ولم يستطع استكمال المباراة، وطلب الجهاز الطبي تبديله.



وقرر ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، الدفع بالكرواتي أنتي ريبيتش بدلًا من كاستييخو في الدقيقة 35، وانهمرت الدموع من عيني كاستييخو فى أثناء خروجه من الملعب، إذ كان يرغب في استكمال المباراة بعدما حصل على فرصة المشاركة أساسيا، وقدم مجهودًا رائعًا في أول نصف ساعة.