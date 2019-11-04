رياضة

لاتسيو يحقق رقما غائبا منذ 30 عاما أمام ميلان

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
لاتسيو
لاتسيو
حقق لاتسيو فوزًا ثمينًا على ميلان، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25 وخواكين كوريا في الدقيقة 83، بينما سجل هدف ميلان الوحيد كيسانجا بارتولومو جاسينتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، وبتلك النتيجة واصل ميلان ترنحه في مسابقة الدوري، بعدما جمع 13 نقطة من 11 مباراة، ليحتل المركز الـ11 بفارق 10 نقاط كاملة عن المركز الرابع والمربع الذهبي.
وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن لاتسيو تمكن من تحقيق الفوز خارج أرضه على ميلان في الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ سبتمبر 1989، أي منذ نحو 30 عامًا. وأضافت أن لاتسيو قبل ذلك في مواجهاته أمام ميلان على ملعب الأخير، لم ينجح في الفوز في 29 مباراة متتالية، ليحقق انتصاره الأول بعد 30 عامًا. يذكر أن الإسباني
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
ريبيري‎

ريبيري مهدد بعقوبة قاسية بعد طرده أمام لاتسيو

بات النجم الفرنسي فرانك ريبيري مهددًا بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة، بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له عقب نهاية مباراة فريقه فيورنتينا مع لاتسيو، وعاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات بالفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 على مضيفه فيورنتينا، أمس الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن ريبيري تعرض للطرد بعدما اعترض بشدة ودفع حكم الراية عقب صافرة نهاية اللقاء الذي شهد العديد من البطاقات الصفراء بجانب طرد لوكا رانييري لاعب الفيولا.
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
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