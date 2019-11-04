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معتدل نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين
الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 29طنطا 19 29دمنهور 17 28الإسكندرية 17 28بلطيم 18 28مطروح 17 27السلوم 17 28سيوة 14 26بورسعيد 21 26دمياط 20 27الزقازيق
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المنتدى -الاعلامى (4)

حلول لإحياء مؤسسات إعلام الخدمة العامة في منتدى إعلام مصر

استعرض المشاركون في الجلسة الختامية لليوم الأول لفعاليات منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، أبرز المؤثرات على إعلام الخدمة العامة، وكيف يمكن تطويره حتى يكون إعلاما يعبر عن المواطن والدولة وليس السلطة الحاكمة فقط، جاء ذلك خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة: الملكية والقرار التحريري"، في اليوم الأول من المنتدى، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين 3 و4 نوفمبر الجارى، تحت عنوان "الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال".
المنتدى -الاعلامى (6)

الدقة طريق الأمان.. خبير قانوني يحذر الصحفيين من جرائم النشر

استعرض المحامي والخبير القانوني إيهاب سلام، الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة، خلال إحدى ورش العمل ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى إعلام مصر، قائلًا، إن الصحفيين أكثر عرضة لقانون العقوبات نظرا لطبيعة عملهم القائمة على النشر، موضحًا أن النشر له عدة طرق سواء من خلال جريدة أو قناة تليفزيونية أو الرسم أو الكاريكاتير، مؤكدًا أن أهم القوانين المرتبطة بالصحافة والنشر، على رأسها قانون العقوبات المصري وخاصة مواده الثلاثة المتعلقة بجرائم السب والقذف التشهير والتأثير على المحاكمات وجرائم النشر التي تمس الدولة.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: استخدام «الطوارئ» بالتوازن بين حماية الحريات والأمن القومي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وفي مستهل كلمته، تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
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الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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