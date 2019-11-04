فهمي: لم أجامل الأهلي.. ونادي القرن لقب شرفي

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

مصطفى مراد فهمي

رد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، على اتهامات مسؤولي الزمالك له بحرمان القلعة البيضاء من لقب "نادي القرن" ومنحه للغريم الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "التصنيف الذي تم بناءً عليه اختيار الأهلي نادي القرن في إفريقيا، تم وضعه عام 1995، واللقب تم إعلانه بعد 5 أعوام، ولم يعترض مسؤولو الزمالك، ولم أجامل الأهلي في عهدي، بدليل إيقافه قاريا 3 أعوام، ونادي القرن ما هو إلا لقب شرفي، وأعتقد أن الزمالك أكبر من الوقوف عنده. يجب عليه التركيز في المستقبل ونسيان هذا اللقب".

وعن الوضع الحالي للكاف، قال: "الوضع سيئ، لا يسر عدوا ولا حبيبا، بدليل أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، فالمكتب التنفيذي اتخذ قرارا بإعادة المباراة، وهو أمر ليس من اختصاصه، ولم يحدث من قبل في تاريخ الكاف". وتابع فهمي: "الكاف ينهار ماليا، هناك عجز في الميزانية يبلغ 17

وعن الوضع الحالي للكاف، قال: "الوضع سيئ، لا يسر عدوا ولا حبيبا، بدليل أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، فالمكتب التنفيذي اتخذ قرارا بإعادة المباراة، وهو أمر ليس من اختصاصه، ولم يحدث من قبل في تاريخ الكاف".



وتابع فهمي: "الكاف ينهار ماليا، هناك عجز في الميزانية يبلغ 17 مليون دولار، لأول مرة في تاريخ الاتحاد الإفريقي. كما أنه لأول مرة يتم تسليم التقرير المالي للأعضاء قبلها بـ24 ساعة فقط".



وأردف: "عيسى حياتو رئيس الكاف السابق، الذي اتهمه البعض بالفساد، ترك الاتحاد الإفريقي وميزانيته 130 مليون دولار، وكان يوجد فائض مالي، لا أعلم سر الصمت على هذا العجز الرهيب".



وكشف عن عدم دعوته لحضور عمومية الكاف الأخيرة، رغم كونه عضوا شرفيا بالاتحاد القاري، قائلا: "حين استفسرت، قيل لي إنني غير مرغوب في وجودي".

