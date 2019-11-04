فهمي: نقل مقر الكاف من مصر فزاعة ومستحيل

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

أحمد أحمد

قال مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، إنه لا يعلم من يدير الكاف حاليا، هل هو أحمد أحمد الرئيس الحالي، أم فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي "فيفا"؟ كما أبرز أن سامورا لديها علاقة جيدة مع أحمد أحمد، منذ عملها في مدغشقر، بل إن أحمد هو كلمة السر في معرفتها بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وواصل سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "نقل مقر الكاف من مصر مجرد فزاعة، ومستحيل عمليا، لأنه لن يستطيع أحد الحصول على موافقة أكثر من 75% من أصوات العمومية على ذلك، وهو أمر يؤكد صعوبة هذه الخطوة".

ولفت مصطفى مراد فهمي إلى أنه في مارس الماضي، رفض في مذكرة رسمية طلبها منه أحمد أحمد، فكرة إقامة كأس العالم للأندية كل 4 أعوام، لأنها ستقضي على بطولة كأس الأمم الإفريقية، وستقتل المنافسة في البطولات القارية، على حد قوله. وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "رئيس الكاف يتدخل في اختيارات الحكام، لاحظ

ولفت مصطفى مراد فهمي إلى أنه في مارس الماضي، رفض في مذكرة رسمية طلبها منه أحمد أحمد، فكرة إقامة كأس العالم للأندية كل 4 أعوام، لأنها ستقضي على بطولة كأس الأمم الإفريقية، وستقتل المنافسة في البطولات القارية، على حد قوله.



وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "رئيس الكاف يتدخل في اختيارات الحكام، لاحظ كم مباراة أدارها الحكم باكاري جاساما لأندية المغرب ومنتخباته، ونتائج هذه المباريات".



وأردف مصطفى مراد فهمي: "قرار إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، على ملعب محايد، لا يزيد على كونه رد فعل على أزمة نهائي الترجي والوداد، وهو قرار متسرع ولن ينجح، لأن تطبيقه فشل من قبل في بطولة السوبر الإفريقي".

