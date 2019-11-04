رياضة

فهمي: نقل مقر الكاف من مصر فزاعة ومستحيل

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
قال مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، إنه لا يعلم من يدير الكاف حاليا، هل هو أحمد أحمد الرئيس الحالي، أم فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي "فيفا"؟ كما أبرز أن سامورا لديها علاقة جيدة مع أحمد أحمد، منذ عملها في مدغشقر، بل إن أحمد هو كلمة السر في معرفتها بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وواصل سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "نقل مقر الكاف من مصر مجرد فزاعة، ومستحيل عمليا، لأنه لن يستطيع أحد الحصول على موافقة أكثر من 75% من أصوات العمومية على ذلك، وهو أمر يؤكد صعوبة هذه الخطوة".
ولفت مصطفى مراد فهمي إلى أنه في مارس الماضي، رفض في مذكرة رسمية طلبها منه أحمد أحمد، فكرة إقامة كأس العالم للأندية كل 4 أعوام، لأنها ستقضي على بطولة كأس الأمم الإفريقية، وستقتل المنافسة في البطولات القارية، على حد قوله. وتابع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "رئيس الكاف يتدخل في اختيارات الحكام، لاحظ
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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مصطفى-مراد-فهمى

فهمي: لم أجامل الأهلي.. ونادي القرن لقب شرفي

رد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، على اتهامات مسؤولي الزمالك له بحرمان القلعة البيضاء من لقب "نادي القرن" ومنحه للغريم الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "التصنيف الذي تم بناءً عليه اختيار الأهلي نادي القرن في إفريقيا، تم وضعه عام 1995، واللقب تم إعلانه بعد 5 أعوام، ولم يعترض مسؤولو الزمالك، ولم أجامل الأهلي في عهدي، بدليل إيقافه قاريا 3 أعوام، ونادي القرن ما هو إلا لقب شرفي، وأعتقد أن الزمالك أكبر من الوقوف عنده. يجب عليه التركيز في المستقبل ونسيان هذا اللقب".
محمود-الخطيب (2)

مصطفى مراد فهمي: الخطيب لا يحتاج للنصح

أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، أنه أغلق صفحة الانتخابات الماضية التي خاضها بالنادي الأهلي، على منصب نائب الرئيس، ولم يوفق في مواجهة العامري فاروق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "علاقتي رائعة ببعض أعضاء المجلس الحالي، خاصة خالد مرتجي، وفي النادي الأهلي تعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد نهاية الانتخابات". وعن نصيحته لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح مصطفى مراد فهمي: "الخطيب لا يحتاج للنصح فهو قادر على اتخاذ القرارات التي تحافظ على هيبة القلعة الحمراء".
ملعب- مازيمبي‎ (2)

مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لمواجهة الزمالك على ملعبه

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبدأ نادي مازيمبي عمليات إصلاح ملعبه خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، ونشر مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن وفدًا من الجهات الأمنية في الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادي شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير وذلك بعد فحص المداخل والمخارج وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادي.
لجنة -اتحاد- الكرة

سحر عبد الحق تستعرض خطتها لتطوير الكرة النسائية

تواصل لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد جولتها في محافظات الصعيد لانتقاء والتنقيب عن العناصر المميزة من لاعبات البراعم والشابات ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وبحضور أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر "مصطفى منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، ورحاب ممدوح المدير الإداري، وميريت سعيد إداري المنتخب".
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