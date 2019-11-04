أرسنال ينفي أنباء اجتماعه مع مورينيو

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

جوزيه مورينيو

انتشرت العديد من التقارير الإنجليزية في الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن اجتماع وفد من إدارة أرسنال مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في جلسة عشاء، تمهيدًا لتوليه المهمة الفنية للمدفعجية، في ظل رغبة الإدارة في الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليخرج أرسنال للرد على تلك الأنباء، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.

وتعاقد أرسنال مع أوناي إيمري في 2018، قادمًا من باريس سان جيرمان، إلا أن الفريق حاليا تحت قيادته يقدم مستويات سيئة، ويحتل المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع. ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها في جميع المسابقات، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي

وتعاقد أرسنال مع أوناي إيمري في 2018، قادمًا من باريس سان جيرمان، إلا أن الفريق حاليا تحت قيادته يقدم مستويات سيئة، ويحتل المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع.



ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها في جميع المسابقات، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على ملعبه الإمارات أمام كريستال بالاس، في الجولة قبل الماضية، على الرغم من تقدمه بهدفين دون رد في أول 10 دقائق من تلك المواجهة.



وبعدها ودع أرسنال مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 5-5.



وأخيرًا سقط أرسنال في فخ التعادل على ملعبه من جديد في الجولة الماضية من الدوري، بنتيجة 1-1 أمام وولفر هامبتون.