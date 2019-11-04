جاريث بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

جاريث بيل

ارتبط اسم النجم الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بل وخرج مدرب الريال زين الدين زيدان بتصريحه الشهير الذي قال من خلاله إن من الأفضل رحيل بيل اليوم قبل غدٍ، وتلقى بيل العديد من العروض الصينية الضخمة حينها، إلا أنه استمر في صفوف الريال هذا الموسم في نهاية المطاف، وأكد تقرير إعلامي إسباني أن الويلزي يصر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت محطة "كادينا سير" أن جاريث بيل لا يريد الاستمرار في ريال مدريد ويصر على الرحيل في يناير المقبل. وأضافت أن النجم الويلزي يشعر بالاشمئزاز من النادي المدريدي، موضحة أن اللاعب يصر على أن تستمع إدارة النادي إلى بعض العروض المقدمة إليه، خاصة من الصين. وتابعت المحطة الإذاعية أن البيئة المحيطة بجاريث

وذكرت محطة "كادينا سير" أن جاريث بيل لا يريد الاستمرار في ريال مدريد ويصر على الرحيل في يناير المقبل.



وأضافت أن النجم الويلزي يشعر بالاشمئزاز من النادي المدريدي، موضحة أن اللاعب يصر على أن تستمع إدارة النادي إلى بعض العروض المقدمة إليه، خاصة من الصين.



وتابعت المحطة الإذاعية أن البيئة المحيطة بجاريث بيل تضغط على ريال مدريد لإجباره على السماح برحيل اللاعب، لكن بيل يدخل ضمن خطط زيدان رغم العلاقة الضعيفة بين الطرفين.



يذكر أن جاريث بيل خاض مع ريال مدريد هذا الموسم 7 مباريات، بواقع 6 مباريات في الدوري الإسباني تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.



ولم يشارك الجناح الويلزي سوى في مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.