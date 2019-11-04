رياضة

جاريث بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
ارتبط اسم النجم الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بل وخرج مدرب الريال زين الدين زيدان بتصريحه الشهير الذي قال من خلاله إن من الأفضل رحيل بيل اليوم قبل غدٍ، وتلقى بيل العديد من العروض الصينية الضخمة حينها، إلا أنه استمر في صفوف الريال هذا الموسم في نهاية المطاف، وأكد تقرير إعلامي إسباني أن الويلزي يصر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.
وذكرت محطة "كادينا سير" أن جاريث بيل لا يريد الاستمرار في ريال مدريد ويصر على الرحيل في يناير المقبل. وأضافت أن النجم الويلزي يشعر بالاشمئزاز من النادي المدريدي، موضحة أن اللاعب يصر على أن تستمع إدارة النادي إلى بعض العروض المقدمة إليه، خاصة من الصين. وتابعت المحطة الإذاعية أن البيئة المحيطة بجاريث
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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زين الدين زيدان

زيدان يتحسر بعد السقوط أمام ريال بيتيس

تحسر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على سقوط فريقه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمس أمام ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني، وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد رأيت لمسة يد على لاعب بيتيس، لكن حكم المباراة قرر أن الأمر غير ذلك، ولعبنا مباراة جيدة لكننا فشلنا في تسجيل هدف وهذا عار، وعلينا المُضي قدما، نحن نعرف ما حدث في لقطة لمسة اليد، لأنني رأيت اللعبة، لكن يجب أن نحترم ما قرره الحكم".
ريال مدريد

ريال مدريد في نزهة أمام متذيل الليجا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 5 لقاءات وتعادلا في مباراة وحيدة، وسجل الريال في تلك المباريات 17 هدفا واهتزت شباك الفريق الملكي بـ6 أهداف.
ريال مدريد 1

عودة مودريتش لقائمة الريال استعدادا للقاء ليجانيس

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسبانى، عن قائمة الملكى التي ستواجه ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا). وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث لم يظهر فى القائمة كل من ناتشو وماركو أسينسيو للإصابة، بالإضافة إلى جاريث بيل الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء، وأيضا أودريوزولا للإيقاف، وجيمس رودريجيز بسبب ظروف عائلية. كما غاب أيضًا إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لأسباب فنية.
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ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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