وزير الري: نسعى لحلول توافقية مع دول حوض النيل بدلا من التنازع
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، وذلك إيمانا باستغلال كافة الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مساء أمس الأحد، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل، والتحرك المصري من الناحية التقنية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الري، إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية، مؤكدا الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في افريقيا وإدارتها
وقال وزير الري، إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية، مؤكدا الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في افريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.
وأوضح النائب طارق رضوان، أن الوزير استعرض جهود الدولة لبناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل ونقل تجربة مصر في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب، ولتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية.
وأعرب رضوان، عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية وحرصه على عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف إلى خصومة الكل خاسر فيها ما لم تتلاقى إراداته للوصول الي حل عادل لتلك القضية دون ان تجور أي منها علي الآخر في حق في تنمية او حق لحياة.
وأضاف إن "ثقتنا في قيادتنا رؤية واتجاهاً وقرارا، وأنها لن تحيد عن الانحياز لحق مصر الثابت وفق مواثيق واتفاقيات محل اعتبار، فلا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان وهو ما يؤكد ما اتجهت إليه القيادة السياسية".