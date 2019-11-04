وزير الري: نسعى لحلول توافقية مع دول حوض النيل بدلا من التنازع

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، وذلك إيمانا باستغلال كافة الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مساء أمس الأحد، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل، والتحرك المصري من الناحية التقنية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الري، إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية، مؤكدا الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في افريقيا وإدارتها