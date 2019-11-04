تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

نيكو كوفاتش

أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.

وأفادت الشبكة أن الإدارة وضعت إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، على رأس مرشحيها لخلافة كوفاتش، كما أنها بدأت الاتصالات معه بالفعل في الساعات الماضية. وجاءت النتيجة محبطة لآمال مسؤولي بايرن، نظرًا لعدم قدرة المدرب الهولندي على ترك فريقه في منتصف الموسم، ما يجعل التعاقد معه صعبًا في

وأفادت الشبكة أن الإدارة وضعت إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، على رأس مرشحيها لخلافة كوفاتش، كما أنها بدأت الاتصالات معه بالفعل في الساعات الماضية.



وجاءت النتيجة محبطة لآمال مسؤولي بايرن، نظرًا لعدم قدرة المدرب الهولندي على ترك فريقه في منتصف الموسم، ما يجعل التعاقد معه صعبًا في الوقت الراهن.



ولا يقف أياكس حائلًا أمام تعاقد بايرن مع تين هاج عقب نهاية الموسم الحالي، ما يعني أن الإدارة البافارية مضطرة لإكمال الموسم بمدرب مؤقت، حال أرادت جلب المدرب لاحقا لملعب أليانز أرينا.



يذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة.



ويبتعد البايرن عن بروسيا مونشنجلادبخ، متصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بروسيا دورتموند الثاني، وبفارق الأهداف عن لايبزيج الثالث.