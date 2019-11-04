رياضة

تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
نيكو كوفاتش
نيكو كوفاتش
أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.
وأفادت الشبكة أن الإدارة وضعت إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، على رأس مرشحيها لخلافة كوفاتش، كما أنها بدأت الاتصالات معه بالفعل في الساعات الماضية.   وجاءت النتيجة محبطة لآمال مسؤولي بايرن، نظرًا لعدم قدرة المدرب الهولندي على ترك فريقه في منتصف الموسم، ما يجعل التعاقد معه صعبًا في
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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نيكو-كوفاتش-المدير-الفني-لبايرن-ميونيخ

رسميًّا.. إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًّا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش بأنه لم يعد مدربًا للفريق، وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا كأنه عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني". وأضاف: "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".
فرانكفورت

إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
ليفاندوفسكي‎

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
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