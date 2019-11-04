رياضة

شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
أوناي إيمري
أوناي إيمري
لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
وذكرت صحيفة "ميرور" أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، يواجه خطر الإقالة من القيادة الفنية للجانرز، حال استمرار سلسلة النتائج السلبية للفريق. وأضافت الصحيفة أن أرسنال قرر منح إيمري مهلة زمنية لمدة شهر، من أجل إنقاذ مهمته مدربا للفريق، فإما أن يثبت نفسه ويظل مدربًا للمدفعجية وإما أن يخسر وظيفته ويرحل
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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مورينيو‎

أرسنال ينفي أنباء اجتماعه مع مورينيو

انتشرت العديد من التقارير الإنجليزية في الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن اجتماع وفد من إدارة أرسنال مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في جلسة عشاء، تمهيدًا لتوليه المهمة الفنية للمدفعجية، في ظل رغبة الإدارة في الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليخرج أرسنال للرد على تلك الأنباء، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.
مورينيو

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
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