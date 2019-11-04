شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

أوناي إيمري

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، يواجه خطر الإقالة من القيادة الفنية للجانرز، حال استمرار سلسلة النتائج السلبية للفريق. وأضافت الصحيفة أن أرسنال قرر منح إيمري مهلة زمنية لمدة شهر، من أجل إنقاذ مهمته مدربا للفريق، فإما أن يثبت نفسه ويظل مدربًا للمدفعجية وإما أن يخسر وظيفته ويرحل

وذكرت صحيفة "ميرور" أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، يواجه خطر الإقالة من القيادة الفنية للجانرز، حال استمرار سلسلة النتائج السلبية للفريق.



وأضافت الصحيفة أن أرسنال قرر منح إيمري مهلة زمنية لمدة شهر، من أجل إنقاذ مهمته مدربا للفريق، فإما أن يثبت نفسه ويظل مدربًا للمدفعجية وإما أن يخسر وظيفته ويرحل عن الجانرز.



ولفتت إلى أن أرسنال مصمم على منح إيمري كل الفرص لتغيير الأمور رغم الضغط المتزايد عليه في ملعب الإمارات.



ونفى أرسنال التفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل أن يصبح مدربًا للفريق خلال الفترة المقبلة.



ويستعد أرسنال للرحيل لمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي يوم الأربعاء المقبل في الدوري الأوروبي، قبل الرحيل لمواجهة ليستر سيتي يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.