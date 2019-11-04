انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الخميس المقبل

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

الدكتور خالد عبد الغفار

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعديلا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2019-2020، ليصبح يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات، على أن يكون الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، وذكر بيان صادر اليوم الإثنين، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعديل جاء نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل -الموافق 10 نوفمبر الجاري- إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقا. وأعلنت جامعة القاهرة، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2019 بالكليات، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بسحب استمارات التقدم 1438 طالبا وطالبة بكليات