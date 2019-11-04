رياضة

زيدان يستهدف تدعيم دفاع ريال مدريد من أرسنال

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تدعيم دفاع ريال مدريد، مستهدفا التعاقد مع مدافع من صفوف أرسنال الإنجليزي، ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع ويليام ساليبا، مدافع أرسنال، الذي يقضي الموسم الحالي معارًا في صفوف سانت إيتيان، وانضم ساليبا لصفوف أرسنال في صيف 2019 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من سانت إيتيان، قبل أن يظل في صفوف الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة، وشارك ساليبا مع سانت إيتيان في 6 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 4 لقاءات في الدوري الفرنسي ومباراتين في الدوري الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن زيدان أضاف ساليبا البالغ من العمر 18 عامًا، إلى قائمة الأهداف المطلوبة في البرنابيو، خاصة أنه يتطلع للعثور على رافائيل فاران جديد بالفريق الملكي. ونوهت بأن بنوا بدياشيلي مدافع موناكو، وأبا بكر كامارا مدافع مارسيليا، ضمن أهداف زيدان، مشيرة إلى أن الأخير طلب بشكل شخصي مراقبة اللاعبين
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أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
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كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
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بوجبا يثير الجدل حول مستقبله بصورة مع زيدان

زاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التكهنات المثارة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد منذ بداية الصيف الماضي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك بعدما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة له تجمعه بمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، في دبي فى أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، ووجود بوجبا في دبي بعد استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، وحينها فضل استغلال حرارة دبي في تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المباريات من جديد.
برشلونة- وريال مدريد‎

الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة الكلاسيكو رسميا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة في هذا الموعد، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تخرج في شوارع مقاطعة برشلونة في نفس اليوم، وذلك بعد الاجتماع غير العادي الذي أجراه الاتحاد الإسباني مع لجنة المسابقة لتحديد موعد للكلاسيكو المرتقب، وأسفر ذلك الاجتماع عن مجموعة من القرارات.
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