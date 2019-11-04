زيدان يستهدف تدعيم دفاع ريال مدريد من أرسنال

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

زين الدين زيدان

يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تدعيم دفاع ريال مدريد، مستهدفا التعاقد مع مدافع من صفوف أرسنال الإنجليزي، ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع ويليام ساليبا، مدافع أرسنال، الذي يقضي الموسم الحالي معارًا في صفوف سانت إيتيان، وانضم ساليبا لصفوف أرسنال في صيف 2019 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من سانت إيتيان، قبل أن يظل في صفوف الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة، وشارك ساليبا مع سانت إيتيان في 6 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 4 لقاءات في الدوري الفرنسي ومباراتين في الدوري الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن زيدان أضاف ساليبا البالغ من العمر 18 عامًا، إلى قائمة الأهداف المطلوبة في البرنابيو، خاصة أنه يتطلع للعثور على رافائيل فاران جديد بالفريق الملكي. ونوهت بأن بنوا بدياشيلي مدافع موناكو، وأبا بكر كامارا مدافع مارسيليا، ضمن أهداف زيدان، مشيرة إلى أن الأخير طلب بشكل شخصي مراقبة اللاعبين

وأضافت الصحيفة أن زيدان أضاف ساليبا البالغ من العمر 18 عامًا، إلى قائمة الأهداف المطلوبة في البرنابيو، خاصة أنه يتطلع للعثور على رافائيل فاران جديد بالفريق الملكي.



ونوهت بأن بنوا بدياشيلي مدافع موناكو، وأبا بكر كامارا مدافع مارسيليا، ضمن أهداف زيدان، مشيرة إلى أن الأخير طلب بشكل شخصي مراقبة اللاعبين الثلاثة خلال الفترة المقبلة.



ويحتل سانت إتيان حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 4 مواجهات أخرى.



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة.