مدرب بيراميدز يسعى للثأر من الزمالك

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

سباستيان ديسابر

وجه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، الشكر للاعبيه بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة كأس الكونفيدرالية. وقال مدرب بيراميدز إن فريقه قدم مباراة قوية وتعامل باحترام مع المنافس، موضحا أنه كان من المهم تحقيق الفوز مرة أخرى وعبور خصم قوي، بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري وإيتوال الكونغولي. وأشار ديسابر إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، لاعب صاحب خبرات يستطيع صناعة الفارق بلمساته الساحرة، موضحا أن هناك لاعبين مميزين أيضا يقفون خلف تألق السعيد، خاصة ثنائي الارتكاز محمد فتحي ونبيل عماد دونجا.

وأكد مدرب بيراميدز أن إيريك تراوري، نجم الفريق، لاعب جوكر يؤدي بقوة في كل المراكز، موضحا أنه أشرك البوركيني كرأس حربة لتطبيق الضغط العالي على دفاعات يانج أفريكانز. وأوضح أن مشوار البطولة طويل، وأنه ينتظر قرعة البطولة لتحديد خططه للمرحلة المقبلة، وأشار إلى أن تركيزه ينصب على مباراة الزمالك المقبلة

وأكد مدرب بيراميدز أن إيريك تراوري، نجم الفريق، لاعب جوكر يؤدي بقوة في كل المراكز، موضحا أنه أشرك البوركيني كرأس حربة لتطبيق الضغط العالي على دفاعات يانج أفريكانز.



وأوضح أن مشوار البطولة طويل، وأنه ينتظر قرعة البطولة لتحديد خططه للمرحلة المقبلة، وأشار إلى أن تركيزه ينصب على مباراة الزمالك المقبلة بالدوري الممتاز، والتي يراها بمنزلة لقاء ثأري، بعدما خسر فريقه من الأبيض بثلاثية دون رد في نهائي كأس مصر.



وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على حساب يانج أفريكانز بنتيجة (3-0)، في إياب دور الـ32 الإضافي، علمًا أن مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز أيضًا (2-1).



سجل ثلاثية بيراميدز البوركيني إيريك تراوري ومحمد فاروق وعبد الله السعيد، ليضمن بيراميدز التأهل لدور المجموعات بالبطولة في أولى مشاركاته القارية.

