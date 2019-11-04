رياضة

مدرب بيراميدز يسعى للثأر من الزمالك

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
وجه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، الشكر للاعبيه بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة كأس الكونفيدرالية. وقال مدرب بيراميدز إن فريقه قدم مباراة قوية وتعامل باحترام مع المنافس، موضحا أنه كان من المهم تحقيق الفوز مرة أخرى وعبور خصم قوي، بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري وإيتوال الكونغولي. وأشار ديسابر إلى أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، لاعب صاحب خبرات يستطيع صناعة الفارق بلمساته الساحرة، موضحا أن هناك لاعبين مميزين أيضا يقفون خلف تألق السعيد، خاصة ثنائي الارتكاز محمد فتحي ونبيل عماد دونجا.
وأكد مدرب بيراميدز أن إيريك تراوري، نجم الفريق، لاعب جوكر يؤدي بقوة في كل المراكز، موضحا أنه أشرك البوركيني كرأس حربة لتطبيق الضغط العالي على دفاعات يانج أفريكانز. وأوضح أن مشوار البطولة طويل، وأنه ينتظر قرعة البطولة لتحديد خططه للمرحلة المقبلة، وأشار إلى أن تركيزه ينصب على مباراة الزمالك المقبلة
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

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كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.
بيراميدز - يانج أفريكانز

السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم لتكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة لاعبيه التي تغادر صباح اليوم الخميس إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل. ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير صباح اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء. وشهدت القائمة عودة أحمد علي مهاجم الفريق بعد استبعاده في آخر لقاءين بالدوري لأسباب فنية، بينما فضل ديسابر ضم علي جبر رغم عدم جاهزيته الطبية.
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