رياضة

طلعت يوسف يتحدث عن طموح الاتحاد في البطولة العربية

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام المحرق البحريني التي أقيمت مساء أمس الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس)، والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدفين نظيفين. وقال مدرب الاتحاد السكندري: "المحرق فريق جيد والمستوى متقارب بيننا وذلك ما جعل المباراة قوية، ولدينا طموحات بلا حدود ونرغب في تحقيق إنجاز للفريق على المستوى العربي، وذلك ظهر من خلال الروح المسيطرة على اللاعبين طوال المباراة".
وعن تأثر اللاعبين بحضور الجماهير، قال طلعت يوسف: "بالفعل، بعض اللاعبين تأثروا بوجود الجماهير في بعض فترات المباراة بسبب عدم خوض بعض اللاعبين مباريات تحت ضغط جماهيري من قبل، ولكنه كان تأثيرًا جيدًا بشكل عام". وأكد الاتحاد السكندري أن النتيجة مرضية إلى حد كبير ولكن ليست مطمئنة، وذلك بسبب شراسة الفريق
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

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كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
الزمالك- والاتحاد‎ (3)

مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".
طلعت يوسف

طلعت يوسف يتغنى بالمحرق.. ويتحدث عن غياب سيسيه

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، جاهزية فريقه قبل مواجهة المحرق البحريني، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وقال مدرب سيد البلد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المحرق من الأندية القوية التي تمتلك شخصية البطل، الخصم من أعرق الفرق في البحرين والمنطقة العربية، ولديّ ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الاتحاد وشخصيتهم ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تخفيف الضغط خلال موقعة الإياب في البحرين".
طلعت-يوسف (4)

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
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