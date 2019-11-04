طلعت يوسف يتحدث عن طموح الاتحاد في البطولة العربية

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

طلعت يوسف

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام المحرق البحريني التي أقيمت مساء أمس الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس)، والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدفين نظيفين. وقال مدرب الاتحاد السكندري: "المحرق فريق جيد والمستوى متقارب بيننا وذلك ما جعل المباراة قوية، ولدينا طموحات بلا حدود ونرغب في تحقيق إنجاز للفريق على المستوى العربي، وذلك ظهر من خلال الروح المسيطرة على اللاعبين طوال المباراة".

وعن تأثر اللاعبين بحضور الجماهير، قال طلعت يوسف: "بالفعل، بعض اللاعبين تأثروا بوجود الجماهير في بعض فترات المباراة بسبب عدم خوض بعض اللاعبين مباريات تحت ضغط جماهيري من قبل، ولكنه كان تأثيرًا جيدًا بشكل عام". وأكد الاتحاد السكندري أن النتيجة مرضية إلى حد كبير ولكن ليست مطمئنة، وذلك بسبب شراسة الفريق

وعن تأثر اللاعبين بحضور الجماهير، قال طلعت يوسف: "بالفعل، بعض اللاعبين تأثروا بوجود الجماهير في بعض فترات المباراة بسبب عدم خوض بعض اللاعبين مباريات تحت ضغط جماهيري من قبل، ولكنه كان تأثيرًا جيدًا بشكل عام".



وأكد الاتحاد السكندري أن النتيجة مرضية إلى حد كبير ولكن ليست مطمئنة، وذلك بسبب شراسة الفريق البحريني على أرضه، مختتمًا: "سنحاول المبادرة بالتسجيل في مباراة العودة من أجل الارتياحية والاطمئنان".



وسجل هدفي الاتحاد أحمد رفعت من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2 وخالد قمر في الدقيقة 66، ليقطع زعيم الثغر خطوة كبيرة نحو التأهل لربع نهائي البطولة بقيادة مدربه طلعت يوسف، وتبقى أمام المحرق مهمة صعبة للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل مع مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا.

