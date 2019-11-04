رياضة

إيفرتون يعلن عن إجراء جوميز جراحة اليوم

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
أندريه جوميز
أندريه جوميز
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيجري جراحة اليوم الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه أمس الأحد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد أن جوميز بحاجة إلى جراحة بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته إلى الملاعب، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل.
وأبلغ سيلفا الصحفيين: "سنعطي كل الدعم لأندريه وأسرته، كمجموعة علينا البقاء معًا، تعرض لإصابة خطيرة لكني أثق بنسبة 100% أنه سيعود أقوى كلاعب كرة قدم وكشخص لأنه إنسان رائع". وحصل سون على بطاقة حمراء مباشرة لدوره في الواقعة وانهمرت دموعه في غرفة الملابس لاحقا. واليوم الإثنين، كان المهاجم البالغ من العمر
اقرأ المزيد
لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
اقرأ المزيد من الأخبار
سون - جوميز

ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
أرون كونولي - برايتون -توتنهام

النيران الصديقة تمنح برايتون الفوز على إيفرتون

اقتنص برايتون فوزا صعبا من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب فالمر، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف المباراة لصالح التوفيز آدم وبستر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة 20، ودومنيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، ولصالح برايتون سجل باسكال جروس فى الدقيقة الـ15 ونبيا موباى من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ80 ولوكاس دينييه (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ94. وبهذا الفوز يحتل برايتون المركز الـ12، بينما يقع برايتون فى المركز الـ16.
ايفرتون

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]