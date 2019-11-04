إيفرتون يعلن عن إجراء جوميز جراحة اليوم

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أندريه جوميز

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيجري جراحة اليوم الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه أمس الأحد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد أن جوميز بحاجة إلى جراحة بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته إلى الملاعب، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل.

وأبلغ سيلفا الصحفيين: "سنعطي كل الدعم لأندريه وأسرته، كمجموعة علينا البقاء معًا، تعرض لإصابة خطيرة لكني أثق بنسبة 100% أنه سيعود أقوى كلاعب كرة قدم وكشخص لأنه إنسان رائع". وحصل سون على بطاقة حمراء مباشرة لدوره في الواقعة وانهمرت دموعه في غرفة الملابس لاحقا. واليوم الإثنين، كان المهاجم البالغ من العمر

وأبلغ سيلفا الصحفيين: "سنعطي كل الدعم لأندريه وأسرته، كمجموعة علينا البقاء معًا، تعرض لإصابة خطيرة لكني أثق بنسبة 100% أنه سيعود أقوى كلاعب كرة قدم وكشخص لأنه إنسان رائع".



وحصل سون على بطاقة حمراء مباشرة لدوره في الواقعة وانهمرت دموعه في غرفة الملابس لاحقا.



واليوم الإثنين، كان المهاجم البالغ من العمر 27 عاما، ضمن تشكيلة أعلنتها كوريا الجنوبية من أجل مباراتين في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق هذا الشهر، وقال المدرب باولو بينتو إن زملاءه في المنتخب الوطني سيساندونه.



وأفاد: "ما حدث في هذه المباراة سوء حظ، لا تهم جنسيتك، لا يرغب المرء في رؤية أي شخص يتعرض لهذه الإصابة الخطيرة، لكنها جزء من اللعبة".