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الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

تحتوي الجوافة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمنجنيز والبوتاسيوم والمعادن الأساسية الأخرى؛ لذا يجب تناولها خلال أشهر الشتاء الباردة
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فواكه وخضراوات
فواكه وخضراوات
يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
توجد أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه التي يجب أن تستهلكها في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى قيمتها الغذائية العالية، بجانب مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من نزلات البرد، أو التعرض لحساسية الشتاء، أو أي مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالشتاء. وفى ما يلي مجموعة من الفواكه والخضراوات المهمة، التي ينبغي تناولها
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قبل الشتاء.. عزز مناعتك بتناول العرقسوس والكركم

يعمل الجهاز المناعي كل نانو ثانية على محاربة الأجسام الغريبة والحفاظ على الصحة، ولكن في بعض الأحيان يجب تقويته، خاصة في الفترات التي يكون فيها عرضة لهجمات متزايدة من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض. والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء وجزء لا يتجزأ من الجهاز المناعي، فهي تحدد مسببات الأمراض وتقتلها، وبينما تقرأ هذا كل يوم من حياتك، يتم العثور على خلايا سرطانية محتملة وتدميرها من قبَل الجهاز المناعي بطريقة معقدة ومتطورة بشكل ملحوظ. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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«السردين» علاج قوي وفعال لكسل الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية من الأجزاء المهمة في الجسم، حيث تعمل على تخزين وإفراز الهرمونات في الدم، كما توجد في منطقة الرقبة أمام الحنجرة، وبالنسبة للوظائف الأخرى، فهى تؤثر بشكل كبير فى كل من جهاز القلب والأوعية الدموية، وإضافة إلى ذلك، تحدث تغيرات واضحة في الوزن؛ لذا عند حدوث أي خلل -ويسمى بكسل الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية- يؤدي ذلك إلى فقد القدرة على إنتاج ما يكفي من الهرمونات؛ لذا يجب على الفور الذهاب للطبيب، نقلًا عن "times of india".
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لو بتحب الوجبات السريعة وعايز تخس.. إليك 5 نصائح

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