الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

تحتوي الجوافة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمنجنيز والبوتاسيوم والمعادن الأساسية الأخرى؛ لذا يجب تناولها خلال أشهر الشتاء الباردة

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".

توجد أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه التي يجب أن تستهلكها في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى قيمتها الغذائية العالية، بجانب مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من نزلات البرد، أو التعرض لحساسية الشتاء، أو أي مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالشتاء. وفى ما يلي مجموعة من الفواكه والخضراوات المهمة، التي ينبغي تناولها

توجد أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه التي يجب أن تستهلكها في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى قيمتها الغذائية العالية، بجانب مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من نزلات البرد، أو التعرض لحساسية الشتاء، أو أي مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالشتاء. وفى ما يلي مجموعة من الفواكه والخضراوات المهمة، التي ينبغي تناولها فى أثناء شهور الشتاء الباردة:

1- الحمضيات

تتمثل في البرتقال والليمون والجريب فروت، وجميع هذه الفواكه غنية بفيتامين C، ومركبات الفلافونويد، إضافة إلى ذلك، تناول الحمضيات يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والوقاية من البشرة الباهتة، وتلف الشعر، فكل منها يعد من المشكلات الشائعة خلال شهور الشتاء.

2- الرمان

من أهم فواكه الشتاء، يقول الأطباء إنه بمنزلة علاج سحري من الأمراض، خاصة المشكلات الصحية المتعلقة بالمناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة "البوليفينول"، وليس ذلك فقط، بل يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تقليل ضغط الدم، وتحسين معدلات الكوليسترول في الجسم، إضافة إلى التخلص من نزلات البرد المتكررة.

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3- الجوافة

تحتوي الجوافة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B6 والمنجنيز والبوتاسيوم والمعادن الأساسية الأخرى، كما يعد تناول الجوافة خلال أشهر الشتاء الباردة فعالا للغاية في التخفيف من البرد والإنفلونزا.

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4- التوت

يعد أيضًا من الفواكه المهمة في هذا الفصل البارد، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على فيتامين C، ومضادات الأكسدة (البوليفينول) التي تساعد بشكل كبير في الوقاية من البرد والإنفلونزا، فضلًا عن التقليل من أعراض الحساسية.

ما سبق مجموعة من الفواكه المهمة التي يجب تناولها في هذا الفصل، وفى ما يلي بعض الخضراوات الضرورية:

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1- الكرنب

يعد من الخضراوات الورقية الصحية المحملة بمضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل كيرسيتين وكيمبفيرول المعروف بأن لها خصائص مضادة للالتهابات، كما يمكن أن يساعد الكرنب في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، ومكافحة الالتهابات.

2- الجزر

يحتوي على معدلات عالية من البيتا كاروتين، الذي يتم تحويله إلى فيتامين (أ) عند تناوله، ويعد من أهم الفيتامينات الضرورية لكي يقوم النظام المناعي بوظائفه بشكل صحيح. وإضافة إلى ذلك، يحسن من صحة العين.

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3- الفجل

من الخضراوات الشتوية الشائعة التي تستهلك للمساعدة في الهضم، ومكافحة السعال والبرد، وتنظيم ضغط الدم، وتعزيز صحة الجلد.

4- الكرنب الأحمر

يعد مصدرا ممتازا للمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين B، كما أنه غني بمركب الأنثوسيانين، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرهما من الأمراض المزمنة. وبصرف النظر عن هذا، فإن تناول الكرنب الأحمر فى أثناء شهور الشتاء الباردة يساعد على تعزيز مناعتك أيضًا.

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