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مالا تعرفه عن «العقرب».. تجنب عصبيته واحذر شكوكه

يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
سلبيات برج العقرب
سلبيات برج العقرب
برج العقرب من الأبراج الغريبة، ومثلما قلنا في موضوع سابق "لا تخف ولكن احذر"، ففي هذا التقرير سيكون الحذر واجبا عندما يظهر العقرب الوجه الآخر الذي لا يكشف عنه إلا بعد معرفتك له جيدا، وحدوث سوء تفاهم كبير بينكما. يلدغك العقرب ويدخل سمه في جسمك فينتشر في جميع الأنحاء، حتى أنه بعد انتهاء علاقتك معه سواء صداقة أو حب لن يقتلك ولكن تستمر آثار لدغته لفترة طويلة لا يمكن التنبؤ بانتهائها، فمثلما يُقال اتقِ شر الحليم إذا غضب، وهذه المقولة تنطبق على العقرب تماما، لذا لا تجعله عدوا لك، ومن هنا يمكنك اكتشاف سلبيات شخصية العقرب وفقا لما ذكره موقع Exemplore.
   غامض وكتوم يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة، بل يحسب كل كلمة قبل قولها، لذا من بين السلبيات التي ستعاني منها طويلا، عدم قدرته على الإفصاح بما في داخله، وستظل في حيرة
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في أي عمر يمكن للطفل أن يراقب أخاه الأصغر؟

العديد من الأمهات قد يتركن أطفالهن في المنزل بمفردهم من أجل قضاء مشوار بسيط أو الذهاب إلى العمل، أو لزيارة الأقارب والمرضى، ولكن في الحقيقة هناك سن معينة يجب أن يُترك فيها الأبناء بمفردهم فى المنزل، وقبلها يحتاجون إلى الرعاية والمراقبة. وجدت الأبحاث المقدمة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الأطفال يجب أن يكونوا على الأقل فى عمر 12 سنة قبل أن يُتركوا وحدهم لأكثر من 4 ساعات، وليكون طفل في المنزل يقدم رعاية لطفل آخر فى أثناء وجودهما معًا بمفردهما، يجب على الآباء قياس مستوى اهتمام الطفل الأكبر سنا برعاية طفل أصغر سنا.
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امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي

هل سمعت عن فرط حاسة الشم؟ إنه المصطلح الطبي الذي يشير إلى الإحساس القوي بالرائحة، وهو شيء يعاني منه كثير من الأشخاص ويعيشون معه. بالنسبة للبعض، يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من الإحساس الفائق، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الروائح الشديدة. هناك امرأة تدعى ماري إبوورث، من لندن، ادعت أن لديها فرطا في حاسة الشم، وكشفت عما تواجهه خلال اليوم، حيث قالت: "قبل بضع سنوات، افترضت أن الجميع قد مروا بنفس ردود الفعل الشديدة التي شعرت بها"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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آخر ظاهرة فلكية في 2019.. عبور «عطارد» أمام الشمس

يحتضن شهر نوفمبر الجارى ختام الظواهر الفلكية النادرة لعام 2019، حيث سيكون لمعظم أنحاء العالم يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، ولمدة خمس ساعات و28 دقيقة، موعدٌ مع حدث فلكى نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس. تلك الظاهرة الفلكية التى تتكرر حينما يتصادف مرور كوكبى الأرض وعطارد بإحدى نقطتى تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يومًا فقط. وسيكون بإمكان المصريين وشعوب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وإفريقيا والأمريكتين ما عدا ألاسكا، رؤية هذا العبور.
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