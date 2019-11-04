مالا تعرفه عن «العقرب».. تجنب عصبيته واحذر شكوكه

يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة
برج العقرب من الأبراج الغريبة، ومثلما قلنا في موضوع سابق "لا تخف ولكن احذر"، ففي هذا التقرير سيكون الحذر واجبا عندما يظهر العقرب الوجه الآخر الذي لا يكشف عنه إلا بعد معرفتك له جيدا، وحدوث سوء تفاهم كبير بينكما.
يلدغك العقرب ويدخل سمه في جسمك فينتشر في جميع الأنحاء، حتى أنه بعد انتهاء علاقتك معه سواء صداقة أو حب لن يقتلك ولكن تستمر آثار لدغته لفترة طويلة لا يمكن التنبؤ بانتهائها، فمثلما يُقال اتقِ شر الحليم إذا غضب، وهذه المقولة تنطبق على العقرب تماما، لذا لا تجعله عدوا لك، ومن هنا يمكنك اكتشاف سلبيات شخصية العقرب وفقا لما ذكره موقع Exemplore.
غامض وكتوم
يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة، بل يحسب كل كلمة قبل قولها، لذا من بين السلبيات التي ستعاني منها طويلا، عدم قدرته على الإفصاح بما في داخله، وستظل في حيرة
غامض وكتوم
يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة، بل يحسب كل كلمة قبل قولها، لذا من بين السلبيات التي ستعاني منها طويلا، عدم قدرته على الإفصاح بما في داخله، وستظل في حيرة من أمرك لوقت طويل.
يشك في الآخرين كثيرا
من بين الطباع الصعبة التي قد تواجهها عند تعاملك مع العقرب الشك الدائم وعدم الوثوق بسهولة، فغالبا ما يشك في نوايا الآخرين، ويتعامل بسوء نية في المواقف، وحتى إن كانت النوايا طيبة فهو لا يعترف بذلك، لذا هذه المشكلة تهدد علاقاته بمن حوله خاصة إن زادت على الحد في بعض الأمور الحياتية.
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عصبي إن تم استفزازه
بالرغم من أن العقرب ليس عصبيا ولا يسهل استفزازه، ولكن إذا حاولت أن تضايقه وتخرج أسوأ ما فيه فلن تلوم سوى نفسك، حيث يفقد أعصابه ويلقى كلامه كالسهام، وعليك ان تعرف جيدا أنه لن يخرج من الجدال الذي كان سبب عصبيته إلا منتصرا حتى لو على حساب مشاعرك، لذا أنت ستحصل على لدغة بسيطة منه لكنك لن تنساها لكي لا تكرر الأمر مجددا.
كئيب وحاد في بعض الأحيان
بالرغم من أن العقرب شخصية فكاهية، ويمرح كثيرا مع من حوله، ولكن عندما يشعر بالحزن والاكتئاب وصراع المشاعر داخله، قد يظهر لك على أنه جبل من الثلج، ولكن إذا فقد أعصابه فلن يستطيع السيطرة على كلماته، وخاصة أن مزاجه سيكون متقلبا بين ثانية وأخرى، ولن تستطيع التنبؤ بردود فعله حتى تهدأ العاصفة التي بداخله.
لديه حب التملك
هناك فرق بسيط بين الغيرة والحماية وحب التملك، والعقرب لا يستطيع التفرقة بينها، ولكن لن تظهر تلك الصفة السلبية إلا بعد الزواج والحصول على أطفال أيضا.
يهمك أن تعرف كيف يعبر كل برج عن غضبه؟
يرى العقرب أن الحماية الزائدة لأسرته وخاصة أطفاله تحميهم من الشرور الموجودة في عالم البشر، ولكن هذا الأمر يصل إلى حد القيد، وبالرغم من أن الحماية صفة إيجابية لكن الزائد منها يسبب مشكلات، ويجعل الأطفال لا يستطيعون التعامل مع العالم الخارجي.
لا يطلب المساعدة من أحد
يحب العقرب فعل كل شيء بنفسه، وهذا الأمر يحمل في طياته سببين، الأول يكمن في انعدام ثقته بالكثير من الأشخاص من حوله، والثاني أنه يحب الاعتماد على نفسه حتى وإن كان الأمر الذي يستطيع إنهاءه صعبا، وهذه الصفة قد تضايق شريك الحياة أو الصديق، وذلك لأنهم يجدون أنفسهم مهمشين تجاه العقرب، وخاصة أنه يرفض المساعدة علانية.
المبالغة في المشاعر والكلام
المبالغة في أي شيء هي إحدى السمات الأساسية المميزة لبرج العقرب وهذا يضعهم في العديد من المشكلات بالتأكيد، المبالغة في ردود الفعل وفي التقرب من الأشخاص والتعبير عن الحب أو الغضب أو أي شيء فإنهم مبالغون بطبيعتهم.
عدم نسيان الماضي
يحب مولود العقرب العيش على الماضي وتذكره من وقت لآخر، فهو لا يترك شيئا لنسيانه، حتى أنه يتذكر التفاصيل الصغيرة، وهذا الأمر يجعله نكديا ومكتئبا أغلب الأوقات.