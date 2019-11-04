مالا تعرفه عن «العقرب».. تجنب عصبيته واحذر شكوكه

يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

سلبيات برج العقرب

برج العقرب من الأبراج الغريبة، ومثلما قلنا في موضوع سابق "لا تخف ولكن احذر"، ففي هذا التقرير سيكون الحذر واجبا عندما يظهر العقرب الوجه الآخر الذي لا يكشف عنه إلا بعد معرفتك له جيدا، وحدوث سوء تفاهم كبير بينكما. يلدغك العقرب ويدخل سمه في جسمك فينتشر في جميع الأنحاء، حتى أنه بعد انتهاء علاقتك معه سواء صداقة أو حب لن يقتلك ولكن تستمر آثار لدغته لفترة طويلة لا يمكن التنبؤ بانتهائها، فمثلما يُقال اتقِ شر الحليم إذا غضب، وهذه المقولة تنطبق على العقرب تماما، لذا لا تجعله عدوا لك، ومن هنا يمكنك اكتشاف سلبيات شخصية العقرب وفقا لما ذكره موقع Exemplore.

غامض وكتوم يعتبر العقرب من الشخصيات التي لا يسهل فهمها، ومن الصعب قراءتها لفترة طويلة، حتى من المقربين منه، فغالبا ما يجده من حوله شخصا غامضا لا يتفوه بالكلمات بسهولة، بل يحسب كل كلمة قبل قولها، لذا من بين السلبيات التي ستعاني منها طويلا، عدم قدرته على الإفصاح بما في داخله، وستظل في حيرة