«نجيب ساويرس» عضوا منتدبا لأوراسكوم للاستثمار

تحرير:التحرير ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

نجيب ساويرس

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، تولى منصب العضو المنتدب للشركة، بعد استقالة تامر المهدي من منصبه. وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الاثنين، فإن المهدي، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، تقدم باستقالته لأسباب شخصية، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أعرب عن تفهمه أسباب الاستقالة، ووافق عليها، اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل. وأوضح أن مجلس الإدارة ناقش التشكيل الجديد للمجلس، وقرر تعيين المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في المنصب، ليصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، والعضو المنتدب.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي شركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات. وتركز استراتيجية الشركة بصورة رئيسية على الاستثمار في القطاعات التي لها أهمية مستقبلية كبيرة، مثل الخدمات المالية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والتنمية