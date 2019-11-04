رياضة

غريب يجدد دعوته للجماهير ويتحدث عن الهدف المنشود

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
شوقي غريب
شوقي غريب
أبدى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضاه عن مستوى فريقه بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وقال شوقي غريب إنه على الرغم من أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي فرق الصف الأول في إفريقيا، فإن ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة، ولا ينقصهم إلا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود، وهو التأهل للأولمبياد.
وأشاد بالتزام اللاعبين داخل المعسكر، مؤكدا أن هذا الجيل سيكون مستقبل كرة القدم المصرية، كما شدد غريب على أن المعسكر سيستمر مغلقا في القاهرة، إذ إن الأيام القليلة المقبلة تحتاج إلى تركيز كبير والعمل في هدوء كما حدث في معسكر السخنة. كما جدد غريب دعوته جماهير كرة القدم المصرية إلى الوجود في استاد القاهرة
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
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