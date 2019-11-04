غريب يجدد دعوته للجماهير ويتحدث عن الهدف المنشود

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

شوقي غريب

أبدى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضاه عن مستوى فريقه بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وقال شوقي غريب إنه على الرغم من أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي فرق الصف الأول في إفريقيا، فإن ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة، ولا ينقصهم إلا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود، وهو التأهل للأولمبياد.

وأشاد بالتزام اللاعبين داخل المعسكر، مؤكدا أن هذا الجيل سيكون مستقبل كرة القدم المصرية، كما شدد غريب على أن المعسكر سيستمر مغلقا في القاهرة، إذ إن الأيام القليلة المقبلة تحتاج إلى تركيز كبير والعمل في هدوء كما حدث في معسكر السخنة. كما جدد غريب دعوته جماهير كرة القدم المصرية إلى الوجود في استاد القاهرة

وأشاد بالتزام اللاعبين داخل المعسكر، مؤكدا أن هذا الجيل سيكون مستقبل كرة القدم المصرية، كما شدد غريب على أن المعسكر سيستمر مغلقا في القاهرة، إذ إن الأيام القليلة المقبلة تحتاج إلى تركيز كبير والعمل في هدوء كما حدث في معسكر السخنة.



كما جدد غريب دعوته جماهير كرة القدم المصرية إلى الوجود في استاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين خلال مباريات البطولة.



وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.



وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020، ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم، وكان أكبر إنجاز لها هو الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.