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بالو ألتو تحذر: 32 ألف جهاز «راوتر» معرض للاختراق

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
اختراق
اختراق
نشرت اليوم شركة بالو ألتو نتوركس دراسة جديدة أظهرت اكتشاف إصدار محدث من البرمجية الخبيثة "جاف جيت" Gafgyt التي تستهدف إصابة أجهزة إنترنت الأشياء، سيما أجهزة التوجيه اللاسلكية المكتبية والمنزلية (الراوتر) من علامات تجارية معروفة، حيث تبين تعرض أكثر من 32,000 جهاز توجيه لاختراق محتمل في أنحاء العالم، وحققت بالو ألتو نتوركس هذا الاكتشاف بعد استحواذها مؤخرا على شركة «زينج بوكس»، والذي مكنها من اكتساب رؤية أشمل لمشهد التهديدات الأمنية التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء.
واكتشفت بالو ألتو نتوركس نماذج محدثة من برمجية "جاف جيت" الخبيثة تستغل ثغرات معروفة في أجهزة إنترنت الأشياء حول العالم (منها ثغرات تعود لأكثر من 5 سنوات)، لا سيما في أجهزة التوجيه اللاسلكية المكتبية والمنزلية من علامات تجارية معروفة مثل زايكسل وهواوي وريل تك.تنافس هذا الإصدار المعدل مع شبكات "بوت نت"
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