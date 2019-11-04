ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 4.4 مليار دولار

تحرير:التحرير ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

عملات أجنبية

أكد البنك المركزى المصرى في بيان صدر اليوم الإثنين، أن تحويلات المصريين العاملين زادت بنحو 227.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019. وأضاف ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2019 مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة بمعدل 5.5% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار).

وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عنصرا أساسيا في عملية توفير العملة الصعبة للبلاد، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018- 2019.





